顧修全逝世｜徒弟詹瑞文送最後一程　喪禮中西合璧貫徹獨特作風

心理學權威顧修全博士於上月29日因肺炎離世，他已於昨日12月30日（昨日）於香港殯儀館福海堂完成大殮，他的多位弟子到場拜祭，其中包括詹瑞文及好友謝偉俊等。顧博士大學時代修讀哲學、比較文學和臨床心理學，西方思想根深蒂固，另一方面深入儒、釋、道和密宗等東方文化，故喪禮採中西合璧，呈現他一貫的獨特作風。

顧修全博士衷喪禮的靈堂採用西式擺設。

少年時代的顧修全博士十分英氣。

顧博士脫離肉身的疾病痛苦，逍遙自在。

靈堂以白色佈置為主，「天人合一」四字為靈堂輓聯，寓意已達到「天地與我並生，萬物與我為一」的境界；白色蝴蝶蘭花為主軸佈置，品味高雅，喪禮上除了有基本的道教儀式外，還向親友派發設計華麗白底燙金凸字的紀念冊，題字「逍遙自在 笑看凡間」有着他離世後再不受約束，在仙界笑看凡間的意思；紀念冊中印有顧博士不同年代的珍貴相片，形象百變。由同學、親友和徒弟等執筆撰寫悼念文，懷緬與顧博士的點滴，內容反映他備受敬重。紀念冊中也分享顧博士對死亡的見解，當中提到「分離其實是一種幻象」，以及「當你真的修煉，你對生死會有完全不同的看法，你會歡迎死的到來。」當中還透露，遺孀將會代顧博士完成生前一本講及祭祖的遺作，收益全作慈善用途，並將會成立顧修全慈善基金，遺愛人間。

徒弟詹瑞文送顧博士最後一程。

紀念冊中詹瑞文提到今年三月最後一次見顧博士。

尤曾家麗是顧博士大學的師妹。

顧博士的喪禮播放一段他生前講及死亡是幻象的教學短片，當中還藉着他的修法和帶領大家觀想，為大家超渡祖先；會上派發印有Dr John Koo字樣，白底金邊的牛油紙信封、信紙和心意咭，讓親友可向顧博士寫下自己的心聲，並可投寄於紙紮郵筒內，隨祭品火化送到顧博士手上，在最後一程的人生課業中，作為永不言退的臨床心理學家來說，顧博士仍緊守着崗位聆聽大家的心聲，令人肅然起敬。喪禮是私人聚會，現場播放了顧博士生前所揀選，能呈現自己一生的歌曲，令人動容同時又感覺如同開派對一樣，足見他對生死處之泰然，他的灑脫將永遠留在大家的心中。