霍哥開Live被指質疑晶媽身份　鞠躬道歉：拎返直播留底出嚟大家睇

微辣前經理人阿晶（Jane）今年七月在家中服藥燒炭輕生，終年29歲。阿晶的死引起網民哄動，她除了在社交平台揭露自己被欺凌及患上抑鬱症，矛頭直指微辣。日前，微辣老闆六毫子首度為事件公開發言，他貼上多張與阿晶的對話圖，力證自己在21年至23年間都有跟阿晶聯絡，亦撰千字文表示「十年以來，我希望為大家帶來快樂而不是仇恨。」

按下圖睇六毫子與阿晶對話圖：

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聲明一出，有網民支持微辣和六毫子復出，但亦有不少人不收貨，繼續留言鬧六毫子推卸責任、厚面皮、洗白、試水溫、太遲回應等等。而疑似阿晶的母親就在社交平台發佈一封手寫信去回覆六毫子的聲明，指六毫子根本沒有還阿晶清白，說：「佢話佢冇搶廣告。」、「公司同事挑起杯葛阿晶，你有冇出來解釋！是你害死阿晶禍首！」、「阿晶有病是落仔蔥害佢，你六毫子和林茂發都是兇手。」

晶媽手寫信（1）（小紅書圖片）

而另一位前微辣藝人霍哥在昨晚亦有開live講到此事，可能因為在言語上令人誤解，今日他再出片道歉。他指：「尋晚直播都有令部分人有誤解，以為我質疑晶媽嘅身份，但我無咁講過。如果有需要嘅話，我可以拎返直播留底出嚟大家睇。尋晚直播係叫大家做多啲善事，亦都有講可以同晶媽道歉。因為家人叫我捐左啲帛金，我就將拳酬用呀晶名義捐咗，事前無同晶媽商量過，令到晶媽有誤會或者唔好嘅感受，非常抱歉。再重申多次，我同前公司已經解咗約，而家係獨立工作緊，同前公司亦唔會再有任何瓜。」

霍哥拍片解釋。（片段截圖）