吳千語分享電車婚照花絮晒恩愛 與施伯雄咀不停都不及呢樣嘢搶眼

現年30歲的吳千語於去年12月與「百億富三代」男友施伯雄低調地舉行了證婚儀式，正式嫁入豪門成為施太太。今天（1日）踏入2024年的第一日，吳千語就在社交平台分享了一段約24秒的婚照拍攝花絮，Sweet到爆。

吳千語今天元旦日，在社交平台分享了一段與施伯雄在電車上拍攝婚照的花絮。（IG@karena_ngs）

二人非常登對。（IG@karena_ngs）

片中吳千語穿上一條設計簡約的連身吊帶低胸露背裙，突顯她修長身型之餘，亦晒出一對長腿。而施伯雄則穿上筆挺西裝，帥氣十足，二人拼在一起非常登對。而這段花絮，相信是他們婚照中的其中一個環節，吳千語和施伯雄選擇在電車上取景拍攝，整個氛圍浪漫又甜蜜，而過程中二人不時深情對望兼咀不停，每一個細節和互動都流露出新婚的甜蜜，可謂羨煞旁人。

二人情深咀嘴。（IG@karena_ngs）

再咀。（IG@karena_ngs）

咀不停。（IG@karena_ngs）

Sweet！（IG@karena_ngs）

而被老公如公主般寵愛的吳千語，面上亦自然流露出幸福甜笑，不過點閃都不及她手上的巨大鑽戒閃，真的閃到爆，果然幸福。吳千語表示要記錄一下自己策劃的一次拍攝，從服裝、妝髮、背景、音樂、色調、剪輯，️感謝她的amazing team，並借用《My Love Mine All Mine》憑歌寄意，深情寫上：「‘Cause my love is mine, all mine.」

吳千語面上流露出幸福甜笑。（IG@karena_ngs）

靚。（IG@karena_ngs）

巨型鑽戒相當搶眼》（IG@karena_ngs）

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