吳千語分享電車婚照花絮晒恩愛 與施伯雄咀不停都不及呢樣嘢搶眼

現年30歲的吳千語於去年12月與「百億富三代」男友施伯雄低調地舉行了證婚儀式,正式嫁入豪門成為施太太。今天(1日)踏入2024年的第一日,吳千語就在社交平台分享了一段約24秒的婚照拍攝花絮,Sweet到爆。

片中吳千語穿上一條設計簡約的連身吊帶低胸露背裙,突顯她修長身型之餘,亦晒出一對長腿。而施伯雄則穿上筆挺西裝,帥氣十足,二人拼在一起非常登對。而這段花絮,相信是他們婚照中的其中一個環節,吳千語和施伯雄選擇在電車上取景拍攝,整個氛圍浪漫又甜蜜,而過程中二人不時深情對望兼咀不停,每一個細節和互動都流露出新婚的甜蜜,可謂羨煞旁人。

而被老公如公主般寵愛的吳千語,面上亦自然流露出幸福甜笑,不過點閃都不及她手上的巨大鑽戒閃,真的閃到爆,果然幸福。吳千語表示要記錄一下自己策劃的一次拍攝,從服裝、妝髮、背景、音樂、色調、剪輯,️感謝她的amazing team,並借用《My Love Mine All Mine》憑歌寄意,深情寫上:「‘Cause my love is mine, all mine.」

