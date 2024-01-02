我知道我愛你劇情｜最新追劇日曆／播出時間+電影劇角色簡介

《我知道我愛你》改編自韓劇《春夜》，由呂聿來執導，張晚意、孫怡、袁文康、顧語涵領銜主演的都市情感電視劇。劇集一開播，騰訊視頻站內熱度即破萬。本來將介紹《我知道我愛你》的劇情大綱、更新時間、角色演員以及追劇日曆。

我知道我愛你｜劇情大綱

趙晉（張晚意飾演）是一名寵物醫生，他離婚後獨自照顧著患有嚴重血液病的妹妹，酗酒的父親常常引發麻煩，使得趙晉的生活充滿了巨大的壓力。許諾（孫怡飾演）與男友彭宇安（袁文康飾演）已經拍拖十年，但仍未結婚的打算，兩人的距離越來越遠。趙晉對許諾細心周到的照顧，讓許諾重拾對愛情的信心和渴望。她將這份愛融入花藝創作中，成為一位知名花藝師。許諾的出現令趙晉感受到多年也沒有感受到的幸福滋味，冰冷的內心也慢慢變得溫暖起來。最終二人通過不同的困難和考驗，共同走向婚姻的道路。

我知道我愛你｜播出時間

《我知道我愛你》於2023年12月25日起於騰訊視頻播出，會員首播連更11天，1月8日起會員每週一到週三更新直通大結局。

电视剧我知道我爱你@Weibo

我知道我愛你｜出演演員

趙晉｜張晚意飾演

是一位離異的寵物醫生，獨自照顧酗酒的父親和患有血液病的妹妹。

趙晉｜电视剧我知道我爱你@Weibo

許諾｜孫怡飾演

是一位花藝師，與男友戀愛十年無果，遭受著父母和朋友不斷地催婚。

許諾｜电视剧我知道我爱你@Weibo

彭宇安｜袁文康飾演

彭宇安｜电视剧我知道我爱你@Weibo

趙秦｜顧語涵飾演