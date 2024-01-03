陳嘉佳激瘦110磅大蛻變驚艷網民　靚樣唔輸一線花旦成最強潛力股

現年38歲的陳嘉佳雖然暱稱叫「細細粒」，可是她的身形一點也不嬌小，且相當有份量。陳嘉佳自入行以來一向予人肥妹仔的形象，近年主力在內地發展的她，由於經常直播大飲大食，曾自爆體重達260斤（約287磅），直迫300磅，她卻依然繼續食不停，一度令網民十分擔心她的健康狀況。不過細細粒自去年開始就認真積極減肥，且日漸見到成績，去年底她就於社交網post了她身穿黑色連身裙的靚相，露出鎖骨，比體重最高峰時的她真是瘦了幾個圈。

細細粒一向擁有圓碌碌的身形。(vcg)

今年元旦日，細細粒就分享了一段短片，講出她今年的新年願望。片中先是影住細細粒身穿紅色衫的背影，然後她慢慢擰轉身，回眸一刻真的有令人驚艷的感覺。因為無論身形和臉形都瘦了幾個圈的她，五官輪廓都更見標緻，加上化了精緻的妝容，的確變得十分之靚女，甚至可說是與之前肥胖的她簡直是判若兩人。細細粒留言寫道：「2024年1月1日 祝大家新既一年 心想事成❤️」並表示她的新年願望就是：「我今年要120斤 (即132磅)！」

細細粒真的瘦了好多。(ig圖片)

網民都紛紛留言大讚激瘦後的細細粒好靚女：「瘦咗真係又靚咗喎」、「變得好漂亮😍❤️」、「嘩，好勁呀你」、「最強潛力股」、「唔輸一線花旦」，不少網民還跪求減肥方法。細細粒去年底曾透露在2023年已經瘦了60斤 (約66磅) ，相比起體重最高峰更是瘦了100斤（約110磅），現時的她體重80kg（約177磅），足足減了過百磅，相當犀利。

細細粒有努力減肥。(抖音)

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