叱咤2023｜姜濤奪我最喜愛的歌曲大獎但冇得唱　森美親解背後之謎

森美今日（3日）出席TVB節目《Home即是識》節目錄影，對於日前（1日）主持《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023》，有網民指只可以現場投一首歌曲，感覺不公平，森美在接受《香港01》訪問時表示其實有公平：「公平之處佢哋喺同一個賽制之下角逐，所以我覺得同一個獎項當中其實係公平嘅。」之後他解釋為什麼十大歌曲不能投票，因為是以DJ播歌的次數來定，因為那個是專業推介，由他們來定，所以每個獎項都有它的機制。森美亦有提到如果下年希望男歌手獎亦現場投票，可以向主辦方提出。

森美出席《Home即是識》節目錄影。（葉志明 攝）

被問到在頒獎禮上姜濤奪獎時，森美叫姜濤用音樂代替說話，森美亦有解釋背後原因：「姜濤當時冇講嘢，大家多謝晒之後佢就靜咗，比平時少講咗嘢，咁我就話啦，唔緊要，用你嘅音樂就夠啦！」當時森美只想表達就算他當時說得少也沒關係，只要唱好歌就夠了。森美表示其實他亦希望得獎者可以多說一點得獎感受，多謝的原因等，自己反而希望他們多說一點。

森美解釋叱咤賽制。（葉志明 攝）

至於被問到為什麼姜濤奪得「我最喜愛的歌曲大獎」反而不能唱歌時，森美則說：「如果首歌之前攞咗獎而唱過嘅呢，通常唔會再唱嗰首歌㗎啦，因為佢之前已經唱咗，所以通常去到最後都唔會再唱。至於點解張敬軒可以唱三次，因為佢得獎情況唔同，佢攞嘅唔係歌曲獎係歌手獎，咁佢要唱啦，通常唱片公司會提出幾首歌，因為通常一晚有三首歌，可能一首歌兩個歌手獎，因為歌曲獎同歌手獎係兩種獎。一個係歌曲獎，一定要唱返嗰一首，咁你再攞嘅話就可以再唱，可以攞到男歌手金獎就唱歌啦，攞到至尊唱片又唱喎，咁你攞埋最喜愛歌手獎又唱喎，但都冇歌曲嘅，因為都係歌手獎。」

森美表示見到姜濤不說話才叫他多說一點。（葉志明 攝）

所以為什麼張敬軒可以唱多於一次，因為他今年派台歌只有一首，所以是「同曲三唱」，森美解釋得十分清楚，讓大家都知道，並不是不讓姜濤唱。