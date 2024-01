鬼故｜美國史上唯一官方承認惡靈殺人事件　連總統都唔敢去第二次

在西方國家,巫師一直是靈異傳說故事的題材。與中華、東南亞地區不同,巫師一詞更會令人聯想到死亡、詛咒等事。在美國,就發生過一件被稱為「美國唯一官方承認」的鬧鬼事件 - 「貝爾女巫冤鬼索命事件(Bell Witch)」,恐怖程度絕不輸給大家聽到的鬧鬼故事。



貝爾女巫冤鬼索命事件(Bell Witch)被稱為是美國史上最著名的女巫鬼故事,其故事最早被發現輯錄於1894 年出版的《著名貝爾女巫的真實歷史》(An Authenticated History of the Famous Bell Witch by M. V. Ingram)一書當中。

相傳是鬧鬼的房屋。(網上圖片)

故事發生在約200多年的美國北卡羅來納州的一座農場中,一對夫婦在當地購買了一座農場,他們也在當地落地生根,養育了9個兒女,也漸漸地成為該地有頭有臉的富有大家族。幾個子女中,有人成為了著名律師,有人在英年早逝,也有嫁給了一名老師並搬離了農場,總之是各有各的生活。貝爾一家在這片土地一直相安無事地生活,直至有一天...

「女巫」是不少影視作品的題材。(網上圖片)

不知道是什麼時候開始,農場主「老貝爾」開始「撞邪」,在農場附近陸續地看到奇怪的生物,有時會看到一隻像狗的生物,可是當「老貝爾」向它開槍時,它又憑空消失了,之後,他們又會聽到不明原因的敲門聲、翅膀拍打天花板的聲音或是老鼠啃咬床柱的聲音,有時還會聽到窒息和勒死的聲音,還有鏈條拖行和重物撞擊地板的聲音,不特止,更會有狗隻被拴在一起打鬥的聲音,而且聲音震耳欲聾,令人無法忽視。可是,當家庭成員查看時,卻又沒發現狗隻、老鼠或者雀鳥的蹤影。

相傳是惡靈的「女巫」。(網上圖片)

貝爾一家其後發現,其實是一個女巫的惡靈在騷擾他們。這個「女巫」向他們宣稱,她被埋在附近的一個樹林中,可是墳墓被打擾了,骨頭也被弄得散落一地,而她的牙齒則掉落到這間屋的下面。她說:「我來這裡是為了尋找那顆牙齒。」

惡靈「女巫」最後殺死了農場主人。(網上圖片)

除了這些嘈音之外,「女巫」的騷擾愈加嚴重,貝爾一家的兒女更會被它身體虐待,時不時就會被它毆打、大力捏以及扯頭髮。除了貝爾一家,他們的朋友和奴隸也曾遭到虐待。他們的朋友留宿時,「女巫」曾爬上他的床,朋友指「女巫」身上有極為難聞的氣味以及肥胖的身型。「女巫」也十分討厭貝爾一家的奴隸,曾多次以大黑狗或狼的形象出現攻擊他們,有時有兩個頭有時沒有頭。

貝爾一家在1804年入住這座農場,最終,「老貝爾」在1820年抵受不住「女巫」的騷擾而離世。「女巫」更出現在這個葬禮上,唱着下流的歌慶祝「老貝爾」的逝世。惡靈更向他的家人表示,它落毒殺死了「老貝爾」。

相傳在「老貝爾」死後,美國法庭更將這單案件裁定為「冤鬼索命致人死亡」,而這也是美國史上,唯一官方承認的超自然靈異事件。

而為什麼貝爾女巫冤鬼索命事件(Bell Witch)被稱為「美國唯一官方承認」呢?據說當年未成為美國總統的安德魯傑克森(Andrew Jackson)曾經遇上這個「女巫」。當時他在附近擁有房產,當他聽到這個貝爾女巫傳說後就去了參觀,可是到了農場後就開始發生怪事,先是他的馬車被一種看不見的力量卡住了,下車打算推行馬車時,就出現了一把聲音說:「將軍,我們今晚見吧!」當晚,有一名自稱是女巫獵人的人在營地中講述狩獵女巫的故事。

至今已變成了景點。(網上圖片)

當安德魯向同行的人說:「我打賭他就是一個膽小鬼,我真希望女巫會出現!」時,女巫就出現了,這個自稱是女巫獵人的人更指自己被抓住鼻子拋了出去並殺死了。其後,當安德魯向其他人提起這次遭遇時,都會說:「我寧可對付一整支英國艦隊,也不願意在貝爾家哪怕只待一晚。」自此,這個貝爾農場就成了遊客們的靈探熱點。