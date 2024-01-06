「千禧男神」日本滑雪與粉絲合照　疑因美顏Filter太重手嚇窒網民

現年43歲的陳冠希（Edison）自2008年宣布退出娛樂圈之後，主力打理潮牌生意，但外界對他的關注度依然不減。近日陳冠希同老婆秦舒培及囡囡Alaia到日本旅行滑雪，不少粉絲都在當地偶遇他們一家，並在社交平台曬出合照。有網民寫道：「在留壽都遇到陳冠希了🤩本人超nice，痞帥痞帥！」但相中的陳冠希疑因美顏Filter太重手，雙頰凹陷，不少網民都直指大變樣！

日本旅行滑雪。（IG@edisonchen）

大變樣！（小紅書圖片）

相中所見，身穿米白色褸的陳冠希，雙手插袋，對着鏡頭擺出Chok爆Pose，但仍面露微笑，大方與粉絲合照。不過在美顏Filter「加持」下，陳冠希面型瘦削，雙頰凹陷，尤其是鼻同嘴都明顯變形，掀起網民熱議：「冠希哥跟你合影算是遭老罪了」、「離譜到冠希都不敢認的程度」、「這美顏有點過了」、「美顏成孫悟空了」。不過亦有其他網民曬出「正常」的合照，可見陳冠希雖然已有白髮，難掩皺紋，但真實的一面仍獲粉絲大讚。

白髮明顯。（小紅書圖片）

+ 4

雖然陳冠希近年多次被指魚尾紋、眼袋、鬚根表露無遺，更指他未老先衰，但相信不少人都難忘他當年的「神顏」。在加拿大出世長大的陳冠希，1999年返港時被發掘拍攝廣告，當年只有19歲的他一出道即憑靚仔外形風魔萬千少女，更獲封為「零死角男神」！

陳冠希近年多次被指未老先衰。（IG@edisonchen）

一出道即憑靚仔外形風魔萬千少女。（視覺中國）