翁嘉穗鄔友正結婚25周年舉行奢華派對　透視魚尾禮服騷超完美身形

97年港姐冠軍翁嘉穗（Virginia），當年卸任後不久即與年長廿載的富商鄔友正結婚，婚後誕下兩子。本月中將「入五」的翁嘉穗同時迎來結婚25周年，日前兩夫婦包下米芝蓮餐廳舉行奢華派對，並廣邀好友一同慶祝銀婚。



翁嘉穗（Virginia）與富商鄔友正轉眼結婚25年。（IG：@kashuivirginia）

翁嘉穗（Virginia）鄔友正廣邀好友出席派對。（IG：@kashuivirginia）

翁嘉穗（Virginia）25歲即下嫁年長廿載的富商鄔友正，轉眼結婚25年，獨樂樂不如眾樂樂，他們包下中環一間米芝蓮兩星法國餐廳，廣邀汪明荃、朱玲玲、王愛倫、王賢誌及一眾城中名人出席派對，品嚐高級佳餚。

翁嘉穗（Virginia）與鄔友正恩愛如昔。（IG：@kashuivirginia）

翁嘉穗（Virginia）與富商鄔友正及細仔合照。（IG：@kashuivirginia）

翁嘉穗（Virginia）與富商鄔友正慶祝銀婚。（IG：@kashuivirginia）

翁嘉穗（Virginia）與富商鄔友正結婚25年派對，汪明荃到賀。（IG：@kashuivirginia）

餐廳低調奢華，以鄔家四口照片砌成25字樣，簡約又有心思。女主人Virginia先後以兩套禮服示人，一頭長曲髮配白色泡泡袖魚尾蕾絲低胸透視婚紗，而另一套則是數以千計水晶網裝透視下身縫滿羽毛，身材凹凸有致，近鏡都未見歲月痕跡，完全不似即將半百之齡。

翁嘉穗（Virginia）完全無歲月痕跡。（IG：@kashuivirginia）

翁嘉穗（Virginia）淡出幕前多年一樣保養得相當好。（IG：@kashuivirginia）

翁嘉穗（Virginia）透視晚裝相當性感。（IG：@kashuivirginia）