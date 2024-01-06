萬千星輝2023｜酒店推住宿套票5500蚊包兩張門票　瞬即搶購一空

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》將於1月14日舉行，今年更移師到澳門上葡京綜合度假村盛大舉行。而酒店亦特別推出「萬千星輝頒獎典禮2023」住宿套票，只要預訂指定套票，即可獲得一晚住宿及兩張頒獎禮門票，見證各個獎項的誕生！

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》將於1月14日移師到澳門上葡京綜合度假村盛大舉行。（微博圖片）

上葡京禮堂。（官網圖片）

據酒店官網介紹，《萬千星輝頒獎典禮2023》將會在酒店的上葡京禮堂舉行，而包含門票的住宿套票需預訂豪華套房（大床），除了一晚住宿及兩張門票外，還包含雙人自助早餐、800澳門元餐飲消費額，但參加頒獎禮的賓客需身穿晚禮服，並必須年滿18歲。該套票客房房價為4,888澳門元（約4,767港元），再加上服務費及稅項，合計5,621.2澳門元（約5,482港元）。

酒店特別推出「萬千星輝頒獎典禮2023」住宿套票。（官網截圖）

該套票客房房價為4,888澳門元（約4,767港元），再加上服務費及稅項，合計5,621.2澳門元（約5,482港元）。

而當晚不包含頒獎禮門票的房價為2,209澳門元（約2,154港元），加上服務費及稅項後總共2,540.35澳門元（約2,478港元）。由於「萬千星輝頒獎典禮2023」住宿套票要逾五千蚊，比起正常價格貴一倍有多，因而有網民就認為價錢太貴，又指要求觀眾着晚禮服入場有點麻煩，但依然吸引不少粉絲瘋搶，瞬即銷售一空，可見一眾TVB藝人的號召力！

早前《新聞女王》大結局活動亦是在澳門上葡京舉行。（微博圖片）