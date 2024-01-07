殿堂級歌手現身中環食肆被捕獲　特登落車同小朋友合照勁親民

現年70歲的鍾鎮濤貴為香港最長壽組合「溫拿樂隊」的成員之一，早已被視為殿堂級歌手，他至今仍活躍於演藝圈，近年更積極在內地發展，成為綜藝節目的常客，早前獲邀參加《大灣區2024新年音樂會》登台獻唱，依然寶刀未老！日前有網民在社交平台分享偶遇鍾鎮濤的經歷，更大讚對方非常親民！

溫拿五虎。（微博@鍾鎮濤）

寶刀未老！（微博@鍾鎮濤）

該網民發文透露當日在中環一間食肆門口遇到鍾鎮濤，並指他大方同粉絲合照，十分親民。而另一位網民亦留言表示認同，更興奮表示獲對方邀請合照：「我們當時也是想去吃九記牛腩，看排隊人太多就到對面的店吃。有人說有明星來了，我和兒子出去看，應該是你遇到的後面幾分鐘，他已經上車了，看到有小孩子好奇看他，他就下車來招呼我兒子過去拍照。頭一次遇見這麼親民的明星，太激動了，我也忘了說了其他的，就是說了好幾遍謝謝。B哥人太好，祝他身體健康，長命百歲。」

有網民在中環一間食肆門口遇到鍾鎮濤。（小紅書圖片）

相中所見，身穿藍色褸的鍾鎮濤頭戴Cap帽，一身休閒打扮低調又顯年輕，見他雙手搭着小朋友的膊頭，對着鏡頭展露親切笑容，完全無巨星架子，相當nice，網民亦紛紛留言大讚：「B哥哥真的是很親民的明星」、「香港的明星好親民」！

零架子！（小紅書圖片）