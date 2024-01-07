頂流視后性感現身山姆遇狂迷要人鏈保護　生圖曝光真實狀態惹熱議

近年港人愈來愈喜歡北上消費，內地大型超市山姆（Sam's Club）最近就成為港人北上熱點，經常去採購掃貨，洪天明老婆周家蔚月前更拍片分享她在該超市的購買攻略和心得，盡顯精打細算一面，教大家做個精明消費者。周家蔚的好姊妹，貴為視后的佘詩曼日前亦現身山姆超市，引來極大哄動。

周家蔚拍片教大家慳錢。(小紅書)

佘詩曼在2023年無綫台慶重頭劇《新聞女王》入面飾演Man姐文慧心一角，性格霸氣，聰明機智且擁有強大的氣場，還集集爆金句，成為了劇迷的焦點，令她再次人氣爆升。即使劇集播完後，這股Man姐熱仍未曾減退，無論在香港或是內地均人氣高企，佘詩曼更成為今年視后的大熱人選。日前阿佘打扮性感現身深圳一間山姆超市，就令在場人士十分驚喜，紛紛上前圍觀拍照，大會更出動保安人鏈來為她開路以及保護她，埸面極之哄動，現場被擠得水洩不通。期間一名女士想衝上前跟阿佘合照，即時被工作人員拉走，雖然場面一度混亂，人潮更將阿佘淹沒，但她仍處變不驚，一直保持淡定優雅的微笑。

阿佘憑劇集再次人氣急升。(ig圖片)

當日有不少網民更拍下了佘詩曼的生圖並放到社交網上分享，曝光了阿佘的真實狀態，引起熱議。其中一位網民post了多張近距離拍到佘詩曼的照片，留言寫道：「係阿佘啊！深圳山姆！好靚啊！」相中可見佘詩曼即使被重重包圍，依然全程保持笑容，完全是見慣大場面的表現。阿佘的生圖亦盡顯她凍齡有術，根本看不出她的真實年紀。網民都留言激讚她：「她皮膚狀態怎麼那麼好」、「皮膚狀態好牛啊，比三十多歲的都強」、「哪裡像快50（歲）的人」、「香港女明星都不會老」。

佘詩曼飾演的Man姐一角成為熱話。(ig圖片)

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