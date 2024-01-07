陳嘉倩貼身上衣短裙仔化身網球少女 惟呢樣嘢出事大煞風景

前無綫新聞小花陳嘉倩，自2017年離巢後便全力發展其幕前工作，涉足多個範疇，無論主持、綜藝、電視劇甚至電影都可以見到她的身影。

陳嘉倩早前到水上樂園拍片，罕有泳裝示人，雖然外搭一件小背心，但若隱若現的效果更添幾分性感。（IG@kasin520）

呢個角度好養眼。（IG@kasin520）

笑得好甜。（IG@kasin520）

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此外，陳嘉倩近年仲活躍於社交平台，由以往主打甜美斯文風，到最近開始輕露性感，如早前她就激罕泳裝上陣，分享了一段在室內水上樂園大玩水上設施的影片，雖然外搭一件針織小背心，但鏡頭下事業線若隱若現，反而更添幾分性感和神秘感，成功焫㷫一班網民。

陳嘉倩近日又化身網球少女。（IG@kasin520）

揮拍動作似模似樣。（IG@kasin520）

而近日，陳嘉倩又搞搞新意思，更由水上玩到上陸地。片中陳嘉倩化身網球少女，穿上一件白色貼身上衣，上圍激突，下身則穿上一條紅色短裙仔，可愛得來不失性感，加上甜美笑容確是煞食。她寫上：「今年一齊開個好球，接住！#識睇唔識打 #但係網球場入面好興奮 #都係打返羽毛球 #happyfriday」

奈何一對玉色絲襪大煞風景。（IG@kasin520）

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雖然陳嘉倩稱不會打網球，但見她揮拍動作還是有板有眼，似模似樣。奈何再望落少少，陳嘉倩竟穿上一條肉色、俗稱的「阿婆絲襪」，吸睛度即時大減，認真大煞風景。有網民留言：「以為亮點係。。美腿」、「冇睇錯著埋肉絲。」當然亦有不少網民大讚陳嘉倩又靚又好波。

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