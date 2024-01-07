張建聲指父女戀唔係人人都得　《向西2》激戰連場一早向女友備案

張建聲早前公開認愛曾嘉晴（Angel），由於男方比女方年長16歲，故不少網友指是「父女戀」。張建聲今日（7日）出席電影《源生罪》首映，提起女友時猶如情竇初開一樣。「點解會揀而家先公開呢，除咗係舒服就做之外，同埋廢事引起猜測，既然都穩定，好似係時候俾大家知道，好讓自己更專心我嘅事業。」蜜運後，張建聲表示被女友馴服成小綿羊，完全無晒招積嘅感覺，但他表示因《反黑》開機在即，所以都要開始搵返感覺同減磅。

張建聲話自己而家係小綿羊。（陳順禎攝）

張建聲與女友嘉晴於聖誕節高調認愛。（IG圖片）

而對於被指係父女戀，張建聲表示：「我直情覺得正啦，『你得唔得呀？』哈！講笑啫。愛情呢樣嘢無分性別、種族同年齡，兩情相悅擋都擋唔到，我同女朋友都係拍戲識，隔咗年幾再見，緣份推動下喺埋一齊。」張建聲否認拍戲時已睇中對方，並強調每次完成拍攝都會抽離角色。他又大讚女友比自己成熟、包容自己很多缺點、又會幫他照顧屋企，而女友亦已見過家長。「都有追問幾時結婚，但我暫時都係醉心電影先，我相信女朋友應該係等到，畢竟父女戀嘛。」

張建聲表示能與任達華合作，如成就解鎖一樣。（陳順禎攝）

問到有否向女友報備《一路向西2》當中嘅激戰場面，張建聲指女友十分體諒自己的工作，只要有足夠溝通應該問題不中，加上自己是演員，不應有任何包袱，不過知道同睇到畫面始終是兩回事，張建聲表示：「呢樣嘢得就會教佢社會好殘酷，到時首映如果我哋仲好幸福一定會帶佢去，叫佢望實大銀幕。」