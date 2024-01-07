夏韶聲爆美國邁亞密驚現10尺高外星人　出動600警車圍封網民熱議

宇宙之大無奇不有，藝人夏韶聲極度痴迷於探究UFO，一直相信有外星人存在，亦曾自稱見過外星人，他不時都會在YouTube分享有關UFO、外星人及怪異現像的題材。今日（7日）夏韶聲在Facebook上載了片段，講述日前美國邁亞密街頭驚現8至10尺高外星人，警方更出動逾600架警車圍封，情況非常誇張，更引起網民熱烈討論。

夏韶聲在Facebook上載了片段，講述日前美國邁亞密街頭驚現8至10尺高外星人。（Facebook截圖）

夏韶聲在片段中表示過去周一美國邁亞密一商場外，驚現一個8至10尺高的外星人在商場外行走，有大批警察到現場圍封。美國只有少量新聞有報道此事，而警方則表示當晚只是一群青年在商場內手持木棍進行毆鬥，網上只流傳一段由直升機拍攝的片段，但畫面很濛，只看到有巨物在商場外行走，有大量警察圍著疑似外星人。

夏韶聲附上美國CNN報道外星人的新聞片段，片中的確看到巨大生物在行走。（新聞片段截圖）

現場出動大批警力進行圍封。（新聞片段截圖）

夏韶聲認為每次拍攝到外星人主題的片段或照片的畫面都很濛而感不解，理論上今時今日的科技拍攝應該很清晰才對。如果真的有一個這麼高的外星人在商場外行走，街道上有這麼多人，為何會沒有人拍下畫面。另外，若情況真的如美國警方所說，只是青年毆鬥，為何出動到如此龐大警力，就連當地市民表示居住在邁亞密多年，有生之年都未見過有這麼多警車出現。

有網民在X上載同晚在當地看到UFO的片段。（X圖片）

究竟係咩生物？係惡作劇定係真係外星人？（X圖片）

有網民看到夏韶聲的片段後，都認為事件非常奇怪，並指：「封鎖了，所以冇得睇」、「影到都唔會比你upload到 佢哋可能censor左段片」、「點解沒有其他影片流出？」另外，有外國網民在X平台上載不少類似片段，更有人拍攝到高空出現UFO，事件引起大批網民及相信外星人存在的UFO發燒友熱烈討論。