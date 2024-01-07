萬千星輝2023｜飛躍進步男藝員分析　阮浩棕奪獎係畫公仔畫出腸？

《萬千星輝頒獎典禮2023》即將舉行，是次頒獎禮總共會頒發25個獎項。今屆競爭頗為激烈而且有看頭，年底由佘詩曼主演的《新聞女王》熱播，所以佘詩曼自然地亦被睇高一線，有望成為今屆「視后」最佳女主角。「視帝」最佳男主角方面，亦有陳豪、周嘉洛、黃宗澤、馬國明、陳展鵬等強勁對手，其中還不乏吳偉豪和阮浩棕兩位「新仔」，也是相當令人意外。



也是說陳浚霆喜歡上古佩玲。(《愛．回家之開心速遞》截圖)

平心而論，阮浩棕角逐「視帝」最佳男主角陪跑居多，奪獎機會率唔使問都知肯定低過中六合彩頭獎，不過阮浩棕亦被提名為「飛躍進步男藝員」就被睇高一線。分析今屆的「飛躍進步男藝員」入圍名單，亦不乏TVB力捧愛將，例如有周吉佩、《愛回家》陳浚霆、周奕瑋、孔德賢、林正峰和馬貫東等等。

周吉佩角逐「飛躍進步男藝員」。（資料圖片）

雖知道「飛躍進步男藝員」一獎意義非凡，除了受觀眾投票因素影響，TVB內部的評分亦佔相當大比重。要推測誰人最大可能奪獎不難，不妨先以排除法篩選。首先最資深的有周奕瑋和許文軒，以「進步」去評價的話似乎就不及其他藝員亮眼，而且老實說，既然入行都有返咁上下時間，獎項亦不急在一時。

許文軒在主持工作方面做得十分好。（截圖）

日本旅遊達人周奕瑋十分有觀眾緣。（截圖）

再數下去有周吉佩和吳業坤，前者除了歌唱事業外2023年開始於旅遊綜藝節目上出現，但表現只尚算可以，不然的話倒不如頒給日本旅遊達人周奕瑋還更能服眾。吳業坤今年主攻劇集且表現不錯，但他其實更適合於「最佳男配角」，相信在「飛躍進步男藝員」方面都只是陪跑性質。

吳業坤在劇集方面也有進步。（截圖）

最後得出結果剩下孔德賢、林正峰、林景程、馬貫東、阮浩棕和容天佑。先講講林景程和馬貫東，原因與以上幾位相似，雖則他們在今年的表現也亮眼，但以資歷來說其實是預期之內，說不上是「飛躍進步」。至於容天佑的話，存在感實在有點低，相信在觀眾投票方面會十分輸蝕。

馬貫東同彭慧中嘅感情線相當特別。

林景程同車婉婉會談一場「女尊男卑」嘅辦公室戀愛。

最後就只剩下孔德賢、林正峰、阮浩棕 三位，三位都是近年TVB力捧新人，以出鏡率去比較的話，可能孔德賢和林正峰會較有優勢。但是，有一點不要忘記！在最新的台慶藝員大合照中，阮浩棕被安排企在一線小生陳豪後面的C位。「畫公仔畫出腸」，TVB的同意其實已十分明顯。再者，阮浩棕今年在《隱形戰隊》、《隱門》、《靈戲逼人》表現都頗為亮眼，頒「飛躍進步男藝員」給他也算是合情合理。

「星三代」阮浩棕企中間。（資料圖片）

醒來後的她一腳伸向阮浩棕，憤怒的阮浩棕更托起劉佩玥的腮說：「死八婆，想玩殘我啊？等我玩殘你先啦！」。(《隱形戰隊》截圖)