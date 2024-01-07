中年好聲音2｜劉可玩嘢累朱博文被foul？　網民：好想打巴佢！

《中年好聲音2》2024年的第一集，第8部曲第一回《中二生友誼合唱！晉級十五強！》將上演合唱歌對決。譚輝智與顏米羔合唱的《左右為難》得到評審們一致好評，獲得91分，張佳添直言兩人合唱予人一種爽快的感覺，表示希望他們有機會的話試唱動力火車的歌曲。古淖文與安雅希合唱的《你最珍貴》也獲評審一致好評，得到90分。



譚輝智與顏米羔合唱的《左右為難》得到評審們一致好評，獲得91分。（《中年好聲音2》截圖）

譚輝智與顏米羔合唱的《左右為難》得到評審們一致好評，獲得91分。（《中年好聲音2》截圖）

古淖文與安雅希的《你最珍貴》也獲得高分。（《中年好聲音2》截圖）

16強選手將分成8組，演唱名單有：《流言》王玥與黃劍文、《其實你心裏有沒有我》林若盈與劉威煌、《左右為難》譚輝智與顏米羔、《我的回憶不是我的》陳蒨葶與沈宗賢、《你最珍貴》古淖文與安雅希、《乾一杯》陳俞霏與鄭梓浩、《許願》梁浩賢與陳燕娜，以及《難為正邪定分界》劉可與朱博文。

古淖文與安雅希的《你最珍貴》也獲得高分。（《中年好聲音2》截圖）

古淖文與安雅希的《你最珍貴》也獲得高分。（《中年好聲音2》截圖）

古淖文與安雅希合唱的《你最珍貴》除了得到評審高度讚賞之外，網民也十分buy這一對組合。不少觀眾都覺得他們的聲音十分之相襯，而且也覺得古淖文的表現進步了非常多。伍仲衡在節目中說：「你（古淖文）揀到安雅希，你執到啦！」有網民直言對古淖文不公平，因為他的表現也十分好，是強強聯手，而不是古淖文低一級。

張佳添睇得好開心。（《中年好聲音2》截圖）

劉可今次演釋玩味極重。（《中年好聲音2》截圖）

劉可今次演釋玩味極重。（《中年好聲音2》截圖）

有網民表示是劉可連累朱博文。（《中年好聲音2》截圖）

有網民表示是劉可連累朱博文。（《中年好聲音2》截圖）

好戲在後頭，原來劉可與朱博文合唱的《難為正邪定分界》才是最精彩的環節，「大魔王」劉可以歌劇、rock版合唱，一開聲已震撼全場，更令多位評審等都「打咗個突」。不過，除了陳慧嫻之外，其他評審就不太欣賞，最後他們只得到78分成為這一集最低分的組合。有網民在討論區表示，替被淘汰的朱博文不值，其一是他的表現尚算可以，覺得應是表現較差的王玥或陳燕娜被淘汰，其二，有不少人都覺得劉可的演釋玩味太重，寫道：「今次博文俾牛河害咗」、「好想打巴隻牛河呀！」公布結果後，劉可也一直悶悶不樂，表情相當難看。

不過，張佳添也指出，其實不介意劉可的玩味形式唱法。他表示，主要扣分位在於兩人的聲線未能夠很好地融合，這才是問題所在。

知道結果後，劉可唔多開心。（《中年好聲音2》截圖）

知道結果後，劉可唔多開心。（《中年好聲音2》截圖）

知道結果後，劉可唔多開心。（《中年好聲音2》截圖）