莊子璇被指係「獨家村」冇朋友　自爆有唔friend即改口：普通朋友

無綫（TVB）一班藝員昨日（7日）於亞洲博覽館舉行公益金百萬行的起步禮，行政長官李家超為主禮嘉賓，香港各界都有派代表出席。TVB高層蕭世和及樂小姐率領不少小生及小花出席起步禮，如：莊子璇、王怡然、姜依宁、陳展鵬、朱敏翰、安德尊、羅天宇、陳曉華、郭柏妍、江嘉敏、林正峰、郭珮文、周吉佩、李佳、吳大强、龍婷、支譽儀、丁文俊、林鉫、丁子朗、洗靖峰、黃星綽、黃奕斌、文佐匡、侯雋熙、劉詠彤、趙頌宜、陳國麟、施焯日、林俊其、伍韻婷等人。

TVB聲勢浩大有30幾人。（梁碧玲 攝）

莊子璇早前被指在公司的盤菜宴上與同屆港姐同枱，她突然在社交平台開始直播，但同枱的入鏡港姐都不肯理她，無視莊子璇的直播，令到她一直被傳與各港姐關係不好更言之鑿鑿。莊子璇接受《香港01》訪問時就表示與其他港姐有溝通：「傾吓計咁啦。」她說要看是誰：「我覺得睇邊個囉，一定有朋友啦。」

莊子璇早前被指在公司的盤菜宴上與同屆港姐同枱，她突然在社交平台開始直播，但同枱的入鏡港姐都不肯理她。（梁碧玲 攝）

莊子璇亦自爆：「有friend有唔friend啦。」她好像知道自己說錯了後立即改口說：「唔係唔friend嘅，即係普通朋友囉。」而被問到自選完港姐出來後，只做了台慶的主持，會否覺得發展過慢？她則說：「好多人都係咁問我，覺唔覺得自己冇乜嘢做，但我覺得係好事嚟，因為依家返緊學，因為學業都好多嘢要處理。」

莊子璇早前被指係獨家村。（梁碧玲 攝）

莊子璇被問到自己其實是喜歡拍劇還是做主持時，她表示很想拍劇：「因為主持暫時試過一次啦，但拍劇未試過，都想知道自己鐘意邊一方面或者善長邊一方面。」至於一直都有指她曾經「整容」，她則說：「我選嗰陣已經有人話我好似整咗容咁，但係我覺得咁樣講都唔出奇嘅。」她覺得太久沒出來與大家見面，所以大家就覺得她的樣子變了。