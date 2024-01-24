我們的翻譯官劇情｜最新播出時間/追劇日曆+演員關係圖+角色簡介

《我們的翻譯官》由張彤執導，匯集了宋茜、陳星旭、費啟鳴、林子璐和於莎莎等明星陣容。這部劇展現了才華洋溢的翻譯官林西(宋茜飾)與技術長之間的故事。他們共同面對挑戰，解開彼此心中的結，共同追求夢想。在這個過程中，他們學會了相互理解和支持，最終不僅成就了彼此，也收穫了愛情。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，以及追劇日曆。

我們的翻譯官｜劇情大綱

林西（宋茜飾），在翻譯界有「魔女」之稱，意外地與前男友肖一成（陳星旭飾）重逢。八年前，林西含淚離開肖一成，是因為要完成母親的夢想，踏上了成為聯合國翻譯的旅程。如今，她已成為業內年輕的首席口譯專家，被譽為「績效女王」。而肖一成，也從一般青年變身為科技領域的佼佼者。

在商業競爭中，林西必須智鬥以贏得肖一成的重要合約。這個過程不僅重燃了他們年輕時的熱情，也使肖一成逐漸明白林西當年離開的真相。他選擇成為她夢想的堅實後盾，在她低潮時給予支持與陪伴。經歷誤解與隔閡後，兩人最終理解彼此，共同追求他們的職業夢想，寫下了一段動人的愛情故事。

我們的翻譯官｜集數

《我們的翻譯官》一共有36集。

我們的翻譯官播出時間｜最新追劇日曆

《我們的翻譯官》湖南衛視&芒果TV 雙平臺獨播，會員每週一至週四更新2集，每週五至週六更新1集，湖南衛視20:00鎖定金鷹獨播劇場，快來"譯"起感受翻譯的魅力吧！

圖片來源:電影劇我們的翻譯官@weibo

我們的翻譯官｜人物關係圖

圖片來源:電影劇我們的翻譯官@weibo

我們的翻譯官｜演員

1. 林西｜宋茜飾

為完成母親未完成的職業夢想，與男友分手成為聯合國專業翻譯，八年後成為華聲最年輕的首席口譯專家與績效女王。

圖片來源:電影劇我們的翻譯官@weibo

2. 肖一成｜陳星旭飾

肖一成與林西分手後，成為了語譯天下的技術長·，後來經過林西的幫助，公司得以成功上市。

圖片來源:電影劇我們的翻譯官@weibo

3. 程耀｜費啟鳴飾

圖片來源:電影劇我們的翻譯官@weibo

4.譚莎莎｜林子璐飾