關智斌罕有「教訓」粉絲竟獲網民大讚　原來因為呢樣嘢

關智斌（Kenny）近年憑綜藝節目《披荊斬棘3》，令他於內地再度人氣急升，不但商演不斷賺錢賺到手軟外，而且無論去到哪裡都有大批粉絲跟隨著。

關智斌在內地人氣急升。（小紅書截圖）

日前現身深圳機場。（小紅書截圖）

有粉絲接機及送花。（小紅書截圖）

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雖然不少藝人都不鼓勵粉絲私追，但作為粉絲有時難得偶像來到自己「地頭」，都會想盡辦法為求見多幾面。而現時要成為一名專業粉絲也不簡單，不但要消息靈通，而且攝影器材要求非常高，甚至比專業攝影記者的器材還要高端。至於作為藝人，如果見到粉絲，有時都會希望他們放下手上的器材，把握時間多點交流。

關智斌罕有嚴肅。（小紅書截圖）

叫粉絲放下電話、相機，唔好科技冷漠。（小紅書截圖）

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就好像日前，關智斌飛抵深圳，有粉絲特意前來前來接機，雖然關智斌沒有化妝，並戴上帽子和口罩，但仍無阻他的凍齡靚仔樣。粉絲除了送上禮物外，當然把握機會作近距離拍攝，粉絲專注於拍拍拍、錄錄錄，主打用鏡頭記住跟偶像的共處時光，那機關槍式的快門聲真係聽到都替部相機攰。

博主笑言：「體驗一下被關智斌當面“教育“」（小紅書截圖）

此時，關智斌環顧一周後，想了幾下，然後少有嚴肅起來跟粉絲說：「放低(電話、相機)啦，唔好科技冷漠了。」粉絲也非常聽話，即時停機。博主不禁留言說「體驗一下被關智斌當面“教育“」。不少網民都認同關智斌做法，留言說：「想和你們聊誒」、「原來他喜歡聊天」、「你們要多跟他交流，就在那裡啪啪的」、「好得意吖，唔好科技冷漠，要和他多交流。」

網民認同關智斌做法。（小紅書截圖）