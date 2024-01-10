劉德華宣傳電影遇熱情女Fans遭保安隔開　一個微動作令對方甜入心

劉德華（華仔）向來出名愛錫Fans，就算貴為天王巨星都毫無架子，更視Fans為「家人」，除了疫情那幾年，華仔每年都會舉行大型生日會，希望藉此與Fans好好相聚一番。

劉德華出名愛錫Fans。（視覺中國）

視每位Fans為「家人」，每年都會搞生日派對相聚。（資料圖片）

而且華仔還非常保護Fans，最經典一定要數到2007年，華仔在成都舉行演唱會出手拯救歌迷一幕。當時有位男歌迷衝破保安防線，走到台邊與華仔握手及送花，十多名保安見狀即湧上攔截並對該歌迷動手，台上的華仔即時暫停表演，不斷叫保安停手，其後他更不顧危險由逾兩米高的舞台跳下，勇救受襲的歌迷，並護送對方離開，成為一時佳話。

華仔於2007年在成都舉行演唱會，出手拯救歌迷成為經典一幕。（YouTube截圖）

當時華仔見保安向歌迷動手，即時暫定表演，出聲喝止。（YouTube截圖）

隨後更跳落台，非常危險。（YouTube截圖）

最後護送歌迷離開，成為一時佳話。（YouTube截圖）

到早幾年又有類似事件發生，但華仔的態度依然無變，當時他與黃曉明等演員在北京出席電影《偷天特務》首映禮，起初演員各自介紹角色，大家亦有講有笑，氣氛相當好。直至臨近活動尾聲，當粉絲走近台邊打算向華仔送花，卻遭到在場保安推撞。目睹經過的華仔，隨即大聲喝令對方停手：「不能這樣，住手！」幸好並沒有發生任何不愉快事件，據知華仔事後亦有慰問該名粉絲，獲網民激讚型到爆。

華仔在北京出席電影《偷天特務》首映禮時，眼見Fans被保安推撞，即上前喝止對方。（微博圖片）

從華仔的表情可見他有幾激動。（微博圖片）

而最近，華仔為新戲《潛行》四出宣傳，日前他在無預警下突襲戲院。有女Fans見到華仔從身邊行過，即時忍不住內心的激動，先是拍片，後來更突破防線成功走到華仔身邊，並雙手蹺實對方。見慣大場面的華仔，當然非常冷靜，不但保持笑容，還與對方簡單交談了幾句，反而身邊工作人員和保安大為緊張，將該名女Fans隔開，但動作並不粗野。而華仔也沒有令該女Fans失望，在臨離開時再回望向對方送上一個「單眼」，這個眼神對該女Fans來說，簡直代表著千言萬語。如此寵愛Fans，難怪Fans「愛你一萬年」。

華仔日前突襲戲院。（小紅書截圖）

有熱情女Fans成功突破防線，走近華仔。（小紅書截圖）

仲興奮蹺實華仔。（小紅書截圖）

最後遭保安隔開。（小紅書截圖）

但呢下「單眼」真係咩都值返晒。（小紅書截圖）