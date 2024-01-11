前TVB財經主播鄧蓓佳返娘家主持　系出名門倫敦政治經濟學院畢業

前TVB主播鄧蓓佳（Victoria Tang）上月重回娘家主持節目《香港情心》訪問各界菁英「凱歸」，Victoria表示香港人才流失是政府和社會關注的問題，她好開心能夠盡到傳媒人的責任和本分，通過《香港情心》細說香港的吸引力，鼓勵人才回流，在此生活、成長、展開事業及貢獻。

《香港情心》望得海外遊子共鳴 「凱歸」回饋香港。

節目第一集「香港傑青」，包括兩位今年新鮮出爐的香港傑青，慈善家劉倩婷及香港中文大學助理院長(研究)高浩醫生，以及生物科技公司創辦人招彥燾博士；第二集「香港運動員」，分別有香港女子重劍手佘繕妡、香港女子體操運動員黃曉盈及前香港滾軸溜冰運動員；而第三集「藝術」，有創作歌手布志綸、跨媒體藝術家馬興文及香港管弦樂團駐團指揮廖國敏。期望藉節目展示香港的機遇和優勢，在Victoria和嘉賓們的愛港情懷渲染下，引起更多海外遊子共鳴以回饋香港社會。

節目喺上月已經播畢，可於網上重溫！

Victoria希望能深度了解嘉賓的故事，每集節目都花費了三天時間拍攝，製作團隊讚揚她事事精益求精，全程跟進幕前和幕後製作，提出了很多細緻的建議。而Victoria「最想下一季可以邀請到Eason做嘉賓啦」Victoria笑著說希望能邀請到同為英國留學的香港歌手陳奕迅作為下季嘉賓，透過Eason的影響力增強人們對香港的歸屬感。

最想邀請陳奕迅做嘉賓。（資料圖片）

而Victoria除了外表甜美，她更系出名門，家世顯赫，曾在哈佛大學跟隨梅莉．史翠普 (Meryl Streep) 導師學習，及在2020年獲得了倫敦政治經濟學院的傳媒碩士學位，Victoria在訪問時談到：「我自小便對香港有一種特殊的情意結，剛好從LSE畢業之後就收到了TVB的錄取通知，彷彿是冥冥中註定的緣分。」她認為香港作為多元化發展的城市，擁有豐富資源並充滿可能性，於是Victoria便回流返港開始了在香港的第一份工作，除了報道財經新聞，更訪問了多位業界人士，包括邱達根、阿⾥巴巴與騰訊的⾼管等，擅長兩文三語的Victoria是一位內外兼備的智慧型現代女性。