吳嘉儀自爆與老公排期做婚姻輔導 仿效日本潮流：租個地方掟嘢

32歲的吳嘉儀（阿七）今日（11）出席劇集《旁觀者》之「誘惑的藝術」宣傳活動，並在活動中擔任主持角色，炒熱現場氣氛。 阿七接受《香港01》 訪問大談演出的辛酸，她說：「套劇我做一個嚴重嘅濕疹病人，我未試過公司嘅待遇對我咁好，請一個電影特技化妝師，要用三個鐘化妝一個鐘落妝。」

32歲的吳嘉儀（阿七）今日（11）出席劇集《旁觀者》之「誘惑的藝術」宣傳活動。（葉志明攝）

她繼續指曾試過拍戲收工未落妝的情況下，自己獨自去搭地鐵，卻引起路人注目。她說：「全臉（特技濕疹裝扮）咁樣，我唔係一個好高知名度嘅演員，但係我都帶咗頂帽笠住黑色外套，呢啲真係生活體驗，啲人即刻彈開。」她透露疫情期間曾在深水埗拍攝一場戲的時候，劇情需要追斬別人，嚇到街坊。她說：「路人尖叫，到最後搞到報警。」

阿七自爆曾經以特技濕疹裝扮搭地鐵，引起路人注目。（葉志明攝）

被問到較早前接受訪問表示過與老公「豬仔」嗌交，甚至激動爆喊一事，她直言：「都係一啲生活嘅小嗌交，譬如去咗一達地方心情唔係幾好，又有啲脾氣，我覺得個個都好歡樂。唔如意嘅時候，佢講咗啲好鬥氣嘅說話，咁我走啦！咁就引發起一連串嘅事。」她指事件曝光後，收到世界各地不同的朋友關心慰問。她坦言：「後尾真係搵到啲專業人士幫手，現在排緊期去做婚姻輔導，但我哋係有緩和。我覺得係要學結婚都係要考牌。」談到有網民評論藝人不應該大肆宣揚婚姻關係情況，她說：「我係有後悔嘅，正如上次返公司同經理人部門關心我同埋同我傾偈，同志偉哥（曾志偉）都有傾偈，佢哋反而好包容我，佢冇責備過我，我覺得我嗰下真係走投無路，嗰吓起碼肯講。」她強調不希望再有這種情況發生，揚言如果下次會有的時候，會有另一種宣洩方法。她笑言：「可能租個地方，日本好興掟爛晒啲嘢，平時冇機會做到，同埋犯法㗎嘛！同埋咁樣紓壓會好過。」