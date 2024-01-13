葉振棠推出「80」合唱專輯 譚詠麟劉德華及葉麗儀等鼎力支持

享譽樂壇數十年的葉振棠有不少大熱作品，包括「忘盡心中情」、「大內群英」、「戲劇人生」和「我來自潮州」等，這些上世紀 80 年代的電視劇主題曲至今仍為樂迷津津樂道，適逢下個月便是棠哥的 80 大壽，他希望去做一件有意義的事回饋社會，在和他的工作團隊商量後，大家覺得既然他有那麼多電視金曲，倒不如去找不同類型的演藝界朋友和他一起重新灌錄這些歌，推出這一張經典電視歌曲合唱專輯，既有紀念價值，又可以幫助有需要的人，更有傳承的意義，確實一舉數得，因此便誕生了這張名為《葉振棠80》的合唱專輯。

在今天(12日) 的「80」合唱專輯發布會上，棠哥表示：「很高興由盟生這個計劃時便得到很多歌手和演藝界朋友的支持，包括譚詠麟、劉德華、葉麗儀、張衛健、夏韶聲、太極樂隊的 Joey Tang 與 Patrick，極少開金口的梁小龍和米雪，以及中年好聲音的周吉佩和李佳等，他們參與我合唱這些經典歌令這張專輯別具義意，他們更不收分文，義務幫手來撐我，專輯預計 3 月份便會推出，但因版權關係，只會限量印製 5 千張，絕不加印，內𥚃的歌曲亦不會收錄於其他雜錦碟內。」棠哥續說推出這張合唱專輯其中的一個目的便是回饋社會，所有在扣除一切開支後，這張「80」專輯餘下的收入便會全數捐給奧比斯眼科醫院。作為受惠機構奧比斯眼科醫院的總幹事劉慧思小姐亦有親臨發布會現場，致送記念品給棠哥和「80」專輯出品人環星娛樂張國林先生，答謝他們今次的善舉。

接著大會播放過羣星祝賀視頻，當中譚校長說：「為何棠哥你找我來合唱一首那麼正的歌？當年我和你在同一間夜總會工作，今天大家做善事眾志成城，為這首合唱歌注入新養份。」張衞健說：「我和棠哥好像扯不止關係，但今次我們的合唱歌是《醉凡麈》，那是我曾參與的電視劇《少年英雄方世玉》主題曲，今次更可以做善事非常有意義。」夏韶聲說：「可以為奧比斯籌款是棠哥一個很好的願望，所以大家也很支持他。」葉麗儀說：「很高興有機會再和棠哥合作，但他起初說把《笑傲江湖》給李佳唱真的有點不開心，不過想深一層，她的歌聲也很不錯，現在我並不太熟悉我和棠歌的合唱歌，要多練習，相信出來的聲音會很甜美。」李佳說：「很榮幸可以和棠哥合唱《笑傲江湖》，也很感謝 Frances 老師讓給我這首歌，希望不會失禮。」雷有暉說：「棠哥是我很崇拜的偶像，自少便已聽他夾 band 和電視劇歌。」Joey Tang 也表示棠哥是他的偶像，順祝他下月生日快樂，周吉佩則說受到棠哥邀請合唱真的很受寵若驚，在視頻的最後部份更播出明天便可在各大平台欣賞到，由校長譚詠麟和棠哥合唱的《大內群英》，讓大家先聽為快。接著司儀 Kawaii 說棠哥要宣布重大事宜，棠哥說：「因年事已高和身體關係，這張《80》合唱專輯將會是我最後的一張個人專輯，也會於今年舉行告別演唱會。」現場來賓聽到這個消息後也即時鼓掌向棠哥致敬，多謝他長久以來對香港樂壇的貢獻，最後大會推出由奧比斯眼科醫院預備的生日蛋糕，預祝棠哥下月 80 大壽生日快樂，也為「葉振棠80」專輯發布會劃上完美句號。