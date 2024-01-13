加蔥拍片澄清冇欺凌阿晶　爆seed鬧「許廷鏗」：你係醫生咩？收X

YouTube頻道微辣前經理人阿晶（Jane）上年7月在家中輕生，終年29歲。Jane生前曾講過舊愛加蔥強迫自己墮胎，而加蔥從阿晶離世開始一直被網民指責及留言攻擊鬧爆。最近他拍攝一段影片澄清事件，說：「我有證據我冇欺凌，我乜X嘢都冇做過，就係咁簡單！」他強調自己沒有欺負任何人，並表示：「我冇欺凌過阿晶，有證據就攞出嚟。我現在都有證據日日俾人跟，到時候攞返證據出嚟就係咁簡單。」

阿晶曾與加蔥拍拖。（IG@laochengi）

加蔥從阿晶離世開始一直受網民指責及留言攻擊鬧爆，最近他拍攝一段影片澄清事件。(IG@macausecrets)

加蔥拍片離奇鬧「許廷鏗」

談及墮胎應否負責任時，他表現得相當激動：「我負緊啦，我畀人X緊咪負緊啦，許廷鏗講真點樣唔負責任呀？我現在就全部講出嚟，你等我講埋出嚟先跟你再判斷，你現在咁快衝出嚟X ，冇X用，你都唔知頭唔知路，你日日跟條X頭，講X咗半年都係唔知頭唔知路，你又喺度扮乜X嘢，你係醫生咩？收X啦！過兩日資料公布開，資料睇完，你再嚟X我都冇問題。」他繼續指若果對方看完資料仍然選擇開罵是絕對沒問題，度回應希望對方可以閉嘴。」由於他在影片當中離奇提及許廷鏗的名字，頓時引發網民相當好奇，並且紛紛留言：「又關許廷鏗咩事？」、「許廷鏗又真係醫生喎！」

談及墮胎應否負責任時，他說：「我負緊啦，我畀人X緊咪負緊啦，許廷鏗講真點樣唔負責任呀？」(IG@macausecrets)