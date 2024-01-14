獨家｜李龍基未婚妻曬學歷證家底豐厚：我收入真係唔差

73歲的李龍基（基哥），自從與細自己36年的王青霞（Chris）拍拖後，不少人說Chris只是貪圖他的財產，否則根本不會與大自己成倍的男人一齊，更曾有網民自稱在東芫見到她做「坐枱」，把她描繪成貪錢、拜金的女子。

Chris接受《香港01》獨家專訪時，就展示多張學歷及其他專業資格的證書，強調自己家底一定不差、10歲就往海外留學，更有兩層物業，根本冇需要呃錢。她甚至說：「我嘅原生家庭唔好條件嘅話，冇可能畀到我咁多嘢。如果等陣比張帳單你睇我讀書要幾多錢，正常人都好難處理，佢（李龍基）唱到嘔都未必搞得掂。」

場地：鵝頸橋四季火鍋

攝影、攝錄：潘樂文、麥超億

剪接：潘樂文、葉思雅



Chris被指貪錢、拜金，但其實她家境及人工也不差，原生家庭條件相當好。（攝影：潘樂文、麥超億）

Chris來自佛山，80後的自言童年有如「教育改革下的白老鼠」，每科每日都要考試測驗，成績不好就必須留級，「嗰時我哋係爭崩頭咁爭出嚟，你諗吓全國有幾多人，我哋要點樣跑出嚟，如果唔係你命運就係冇書讀。」而她10歲時，家人就送她去美國讀書，基哥也說：「若然佢家境係咁困難，需要佢出嚟呃錢或者坐枱嘅話，點解要送佢去美國？」

李龍基說，若未婚妻的家境差到要她去呃錢，為何家人有錢送她去美國讀書。（攝影：潘樂文、麥超億）

眾所周知Chris畫功了得，原來其家人自小已經栽培她發展不同興趣，彈琴、畫畫、寫書法等，她說：「呢啲唔係你一朝一夕，或者唔去栽培就培養到出嚟，以人民幣計，我90年代學琴都$120一堂課，我每一次要學兩三個鐘頭，每星期三到四日，唔係一般家庭可以畀得到嘅資源嚟。」而除了藝術方面的發展，Chris本身亦有做飛機工程師工作，又懂得揸小型飛機、直升機呂，說到這裡，她續道：「如果等陣比張帳單你睇我讀書要幾多錢，正常人都好難處理，佢（李龍基）唱到嘔都未必搞得掂。」

除了出名畫人像，Chris亦擅於繪畫動物。（Instagram：chrisart1017）

Chris從小就學習書法。（Instagram：chrisart1017）

她在奧地利學一個飛機駕駛課程都超過10萬美金；直升機課則12萬美金，「學維修，全部立立雜雜，齋讀書都超過40萬美金，你聽到都已經覺得……嘩！如果我講埋我大學讀書，7萬蚊美金一個學年，我讀嗰啲學校雖然唔係貴族學校，但係佢常春藤學校真係咁貴。」

Chris的畢業相。（受訪者提供）

Chris在16年學揸飛機的其中一張帳單。（受訪者獨家提供）

（受訪者獨家提供）

（受訪者獨家提供）

（受訪者獨家提供）

（受訪者獨家提供）

當問到Chris是什麼時候開始來港定居，原來也只是不久前的事，不過這個機會，也跟她的猛料CV有關，她原來透過「優才計劃」來港，表示至少要碩士學歷、畢業於常春藤大學才合符資格，她又講解自己的工作：「以前我係做Engineer，我係畫螺絲，飛機結構裡面你差0.1毫米都唔得，我畫嘅螺絲係唔可以有誤差，對個比例好準。」

Chris（左三）是少數對飛機工稱有興趣的女生，她說自己還研習了氣象學、機械結構工程學等，也希望外界不要詆毀她的專業。（受訪者獨家提供）

至於近來，Chris則忙著幫國內做飛機零件採購，一切也離不開她最愛的飛機。而講到外間常常說她貪錢、呃錢，她表示：「我唔可以話自己好有學識好有文化，但係以我嘅能力，我嘅收入真係唔差，如果我係咁處心積慮嘅話，同佢相處係要搞到自己要投其所好，真係好委屈自己。就算你打一份工，面對一份工，如果係真係覺得咁委屈咁難受嘅話，我諗你都唔會堅持得好耐。」

Chris自小與飛機結下不解之緣，亦是這方面的專家，有多個專業資格。（受訪者獨家提供）