「香港巨肺」行山姆超市掃貨　網民唔知係邊個︰可能三、四線藝人

現年69歲的肥媽（Maria Cordero）近年積極經營社交平台，經常拍片分享圈中秘聞及過往「威水史」，吸引不少粉絲關注。日前肥媽更趕上潮流去內地連鎖超市山姆掃貨，她曬出三張同兩大車戰利品的合照，並寫道：「滿載而歸，再唔走要買多兩車。」相中所見，肥媽買了兩大支食油、三大抽面紙，還有各種調味料及零食等等，的確是滿載而歸！

肥媽（Maria Cordero）近年積極經營社交平台。（影片截圖）

滿載而歸！（Facebook@肥媽Maria cordero）

而肥媽去超市掃貨當日，原來有網民捕獲她，但就表示不知道對方是明星，該網民曬出幾張相，並寫道：「深圳山姆逛逛，看到三四個人在跟拍，也有路人拍他們，不知道是不是香港的明星還是名人？有知道的嗎？」相中所見，肥媽一行五人一邊掃貨，一邊揸機拍片，有網民就認出肥媽，並留言道：「肥媽，廣東人可能會認出來。可能3-4線藝人，經常搞廚藝節目。」不過對於該網民形容肥媽是三、四線藝人，不少人就激動澄清：「3-4線藝人？你搞錯了吧？肥媽好有地位㗎」、「真是有眼不識泰山，人家是唱歌的，香港著名歌手，這兩年是《中年好聲音》的評委，教煮菜是她副業而已」、「唱歌已經到了天花板沒意思才去搞廚！」

有網民在超市捕獲肥媽。（小紅書圖片）

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肥媽擔任《中年好聲音》評委。

被公認為唱得之人的肥媽，以擅長黑人的流行音樂風格，寬廣音域及誇張的噪音張力著稱，更有「香港巨肺」之稱！當中肥媽在周潤發主演電影《監獄風雲》中主唱《友誼之光》及《充滿希望》而成名，《友誼之光》更成為她的經典作。近年肥媽因主持飲食節目《食平D》系列而入屋，而她與李家鼎、游嘉欣主持的節目《肥媽李鼎》同樣成功掀起不少話題！

《友誼之光》成為肥媽的經典作。（影片截圖）

「肥媽李鼎」。

肥媽主持的《食平D》系列大受歡迎。（資料圖片）