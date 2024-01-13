東張女神梁敏巧竟曾被逼摸人比基尼位　回憶：殺我一個措手不及

《東張西望》外景主持梁敏巧經常為大家尋找事情真相，揭發很多騙人或不公平事件，日前她就同大家分享一件事，原來她也曾在美容院遇上hard sell攻勢，結果她被殺個措手不及，最後答應買他們的美容服務。

梁敏巧也遇過被hard sell而要幫襯。（圖：梁敏巧IG）

梁敏巧說事件發生在她讀大學的時侯，因她有「毛毛」的煩惱於是就去美容院脫毛：「最印象深刻是有位女經理sell我全身脫毛，說她自己連比基尼位都脫了，很乾淨。」該位女經理感覺梁敏巧好像不太留心聽她講說話，又沒有甚麼反應，突然就拍枱站起來跟梁敏巧說：「個效果真係好靚！」梁敏巧說因為該位女經理當時的動作很大，她以為對方想站起來整理衣服，怎知她是把自己所穿的裙脫了。

梁敏巧實在估不到hard sell會是這種手法。（圖：梁敏巧IG）

梁敏巧回憶當時感覺是：「我看到不應看的東西，我實在看到不舒服，叫她趕緊穿裙，她還不肯，還拿我的手逼我摸她比基尼位置，『你感受下，真係好滑，一啲都唔拮！效果好得！』」。結果梁敏巧就說：「唔使啦，我買啦，我買啦。」她說這就是她「唯一一次成功被美容院hard sell的體驗」。有網民問梁敏巧事後有沒有用梘液瘋狂洗手？她說：「無摸到啦梗係，啋！」亦有網民開玩笑說她「係要逼到人出絕招」，梁敏巧說這位女經理的行徑確是「殺我一個措手不及」。