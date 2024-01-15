萬千星輝頒獎典禮2023｜張頴康失落男配　曾傳出不續約親自僻謠

《萬千星輝頒獎典禮2023》2024年1月14日舉行，張頴康憑《法言人》入圍「最佳男配角」，可惜最終五強不入，獎項由林子善奪得。



張頴康由2006年加入無綫至今已經踏入第18個年頭，雖然一路走來星途並不平坦，但參演過無數劇集及飾演過不少經典角色，包括《回到三國》的范根、《一屋老友記》的三寶、《逆天奇案》的Marco等。張頴康默默耕耘由跑龍套、閒角開始，直至奪得「飛躍進步男藝員」獎後升至男二位置。而前年在有份主演的《痞子殿下》中飾演的范壯龍與細細粒飾演CP喜感十足，令形象更多元化。

張頴康有份主演的《痞子殿下》中飾演的范壯龍與細細粒飾演CP喜感十足，令形象更多元化。（IG圖片）

張頴康於2016年勇奪「飛躍進步男藝員」。

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上年曾傳出張頴康與無綫不再續約，原因是眼見有大量小鮮肉迎頭趕上，自己一直徘徊在男二位置，無法更上一層樓，而打算今年約滿後離巢。不過他很快打破傳聞，接受傳媒訪問時就說不知道為什麼會有這樣的傳聞：「我點會唔簽（TVB）。」張頴康更指與TVB沒有談很久就已經續了約，而且TVB給了他不少的機會，除了手上的《逆天奇案2》外，之後亦會有新劇開拍，檔期也排得滿滿，所以怎麼會不續約呢？

張頴康在《法言人》表演出色。(《法言人》截圖)

當然，有些陰謀論指今次張頴康是續約換獎，一來只是毫無根據的猜測，二來張頴康本身亦是一位實力派演員，今年亦有一個讓他好好發揮的角色，奪獎根本是名符其實。

在家庭方面，「愛妻號」張頴康與太太麥雅緻（Angie）愛得甜蜜，育有三名子女的他們過着一家五口幸福生活。張頴康和Angie不時在社交平台分享溫馨的家庭日常，亦令他們的豪宅環境曝光，超大花園更化身水上樂園，小朋友就玩得最開心。

「愛妻號」張頴康與太太麥雅緻育有三名子女，一家五口過着幸福生活。（IG圖片）

張頴康一家五口居住位於大埔的三層村屋，全屋裝修簡約以米白色為主。客廳放置兩張梳化和按摩椅後依然空間十足，中間圍上BB圍欄成小朋友的活動空間。他們曾邀請20人到家中開Party，於闊落的客廳大合照毫無難度。客廳旁是開放式廚房及飯廳，飯廳放置方形餐桌，一家人聚在一起吃飯非常溫馨，客廳亦有樓梯通往上層。成間屋最吸引的地方莫過於是巨型花園，身為廿四孝父母的張頴康與Angie就曾於夏天放置附有滑梯的吹氣小泳池，瞬間將花園化身成水上樂園，讓小朋友大玩特玩盡情放電。

20人開Party都冇問題。（FB圖片）

全屋裝修簡約以米白色為主，客廳亦有樓梯通往上層。（FB圖片）

點撃睇張頴康、麥雅緻家中環境：