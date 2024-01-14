陳嘉佳繼續暴瘦蛻變成標緻美女　最新近照竟撞樣前港姐冠軍李珊珊

現年38歲的陳嘉佳雖然暱稱叫「細細粒」，可是她的身形一點也不嬌小，且相當有份量。陳嘉佳自入行以來一向予人肥妹仔的形象，近年主力在內地發展的她，由於經常直播大飲大食，曾自爆體重達260斤（約287磅），直迫300磅，她卻依然繼續食不停，一度令網民十分擔心她的健康狀況。不過細細粒自去年開始就認真積極減肥，且日漸見到成績。今年元旦日，細細粒就分享了一段短片，片中的她無論身形和臉形都瘦了幾個圈，與之前肥胖的她簡直是判若兩人。

細細粒有努力減肥。(抖音)

昨日細細粒再次分享了她減肥成功後的最新自拍靚相，並留言寫道：「其實真係估唔到我真係會瘦到，唔知120既我會係咩樣」。穿上黑色吊帶連身裙的她，露出白滑香肩和鎖骨，激瘦的她五官輪廓都更見標緻，加上化了精緻的妝容，的確變得十分之靚女，真的有令人驚艷的感覺，甚至可說是與之前肥胖的樣子簡直判若兩人。網民都紛紛留言大讚激瘦後的細細粒好靚女，還跪求減肥方法。她的圈中好友就笑言：「衰婆，會唔會靚得太過分」，有網民更指她與1996年港姐冠軍李珊珊撞樣。

細細粒真的瘦了好多。(ig圖片)

細細粒去年底曾透露在2023年已經瘦了60斤 (約66磅) ，相比起體重最高峰更是瘦了100斤（約110磅），現時的她體重80kg（約177磅），足足減了過百磅，相當犀利。她的2024年新年願望就是：「我今年要120斤 (即132磅)！」

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