萬千星輝2023紅地氈｜何沛珈兩塊細布遮胸　東張女神條裙開到上腰

TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》於2024年1月14日舉行，紅地氈當然是眾人非常關注的環節，今年頒獎禮移師澳門舉行，加上今日天氣不算太寒冷，相信眾女星就算比較性感也不會很凍。

最先出場是擔任主持的梁麗翹，低胸上陣盡顯傲人身材。

大會主持梁麗翹。（葉志明攝）

大會主持梁麗翹。（葉志明攝）

陳貝兒。（葉志明攝）

Patrick Sir 與陳貝兒。（葉志明攝）

陳庭欣與麥美恩。（葉志明攝）

陳庭欣與麥美恩。（葉志明攝）

吳幸美。（葉志明攝）

廖倬竩勁誇張。（胡凱欣攝）

廖倬竩勁誇張。（葉志明攝）

廖倬竩勁誇張。（葉志明攝）

廖倬竩條裙開到上腰。（葉志明攝）

廖倬竩條裙開到上腰。（葉志明攝）

廖倬竩條裙開到上腰。（葉志明攝）

廖倬竩條裙應該幾重。（葉志明攝）

黎寬怡都好性感。（葉志明攝）

黎寬怡都好性感。（葉志明攝）

王嘉慧。（葉志明攝）

王嘉慧。（葉志明攝）

梁敏巧。（葉志明攝）

梁敏巧。（葉志明攝）

陳懿德。（葉志明攝）

一眾《東張》女神。（葉志明攝）

梁芷珮與周奕瑋。（葉志明攝）

梁芷珮與周奕瑋。（葉志明攝）

游嘉欣。（葉志明攝）

游嘉欣。（葉志明攝）

《中年好聲音》支嚳儀。（葉志明攝）

陳楨怡與何沛珈。（胡凱欣攝）

何沛珈。（葉志明攝）

何沛珈。（葉志明攝）

何沛珈。（葉志明攝）

陳楨怡。（葉志明攝）

陳楨怡。（葉志明攝）

莊子璇。（葉志明攝）

區明妙。（葉志明攝）

區明妙。（葉志明攝）

古佩玲。（葉志明攝）

古佩玲。（葉志明攝）

龔嘉欣。（葉志明攝）

龔嘉欣。（葉志明攝）

蔣祖曼。（葉志明攝）