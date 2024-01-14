萬千星輝2023紅地氈｜何沛珈兩塊細布遮胸　東張女神條裙開到上腰

TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》於2024年1月14日舉行，紅地氈當然是眾人非常關注的環節，今年頒獎禮移師澳門舉行，加上今日天氣不算太寒冷，相信眾女星就算比較性感也不會很凍。最先出場是擔任主持的梁麗翹，低胸上陣盡顯傲人身材。大會主持梁麗翹。（葉志明攝）大會主持梁麗翹。（葉志明攝）陳貝兒。（葉志明攝）Patrick Sir 與陳貝兒。（葉志明攝）陳庭欣與麥美恩。（葉志明攝）陳庭欣與麥美恩。（葉志明攝）吳幸美。（葉志明攝）廖倬竩勁誇張。（胡凱欣攝）廖倬竩勁誇張。（葉志明攝）廖倬竩勁誇張。（葉志明攝）廖倬竩條裙開到上腰。（葉志明攝）廖倬竩條裙開到上腰。（葉志明攝）廖倬竩條裙開到上腰。（葉志明攝）廖倬竩條裙應該幾重。（葉志明攝）黎寬怡都好性感。（葉志明攝）黎寬怡都好性感。（葉志明攝）王嘉慧。（葉志明攝）王嘉慧。（葉志明攝）梁敏巧。（葉志明攝）梁敏巧。（葉志明攝）陳懿德。（葉志明攝）一眾《東張》女神。（葉志明攝）梁芷珮與周奕瑋。（葉志明攝）梁芷珮與周奕瑋。（葉志明攝）游嘉欣。（葉志明攝）游嘉欣。（葉志明攝）《中年好聲音》支嚳儀。（葉志明攝）陳楨怡與何沛珈。（胡凱欣攝）何沛珈。（葉志明攝）何沛珈。（葉志明攝）何沛珈。（葉志明攝）陳楨怡。（葉志明攝）陳楨怡。（葉志明攝）莊子璇。（葉志明攝）區明妙。（葉志明攝）區明妙。（葉志明攝）古佩玲。（葉志明攝）古佩玲。（葉志明攝）龔嘉欣。（葉志明攝）龔嘉欣。（葉志明攝）蔣祖曼。（葉志明攝）蔣祖曼。（葉志明攝）