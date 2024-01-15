萬千星輝2023｜黃宗澤拎大灣區視帝冇多謝一個人：落台就背後一涼

無綫（TVB）的年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》昨日（14日）於澳門上葡京綜合度假村隆重舉行，黃宗澤（Bosco）憑《疊影狙擊》奪得「大灣區最喜愛TVB男主角」，榮登大灣區視帝寶座。他在台上多謝TVB、珍姐及曾志偉，亦表示：「唔係因為你哋大灣區冇人識我。」

黃宗澤榮登大灣區視帝寶座。(葉志明 攝)

黃宗澤接受傳媒訪問時表示很開心：「攞獎嗰吓好開心嘅，但係落台之後就背後一涼啦，因為頭先佢哋話好over嘛，台下面啲工作人員係咁了我啊，叫我再快啲，我竟然漏咗多謝我自己。所以攞完獎一坐低就背後一涼，其實我心知嗰下，係喎，我講漏咗個人喎！我即刻擰轉面同樂小姐講：『對唔住啊，我講漏咗你。』」在做訪問時，黃宗澤立即補回多謝樂小姐：「多謝樂小姐嘅栽培同提攜。」

黃宗澤台上唔記得多謝樂小姐。(葉志明 攝)

黃宗澤被問到這個獎項來得太遲，他就說：「我攞完飛躍之後就冇攞過獎啦，到依家咁多年啦之後先攞返，我嬲啦！」黃宗澤亦提到其實拿不拿獎其不重要：「觀眾鍾意睇我做戲，睇我嘅劇比較重要，我就最安慰同最開心，獎就可以話係錦上添花啦。」

黃宗澤提到其實拿不拿獎其不重要。(陳順禎 攝)

之後黃宗澤亦再次提到如果沒有TVB就沒有港劇，大灣區就不會有人認識他。而他被問到之後會否多點回來TVB拍劇時，他則回應：「可以㗎，我依家都拍緊《法證先鋒6》，過2 日就要去日本外景添。好開心地，依家返TVB拍劇呢，睇得到佢嘅進步，即係比起以前拍劇呢，成個System同製作都有進步。」他更形容TVB是母校，看到有進步他也很開心。