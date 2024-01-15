萬千星輝2023｜林子善奪男配角受訪爆喊　非TVB親生仔：靠民選

無綫（TVB）年度壓軸盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》於昨日（14日）在澳門上葡京綜合度假村隆重舉行。林子善首次憑劇集《隱形戰隊》奪得最佳男配角，他接受訪問表示：「其實我呢一個心願，係由第一年提名飛躍再提名男配角，當年都好有信心點樣都中一個，諗住上台多謝父母嘅。點解會五體投地係因為做咗父親之後，如果有機會我就會同全世界去感謝父母，冇我父母就唔會有呢個機會上到台。」

林子善今日（14日）出席無綫電視年度壓軸盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》。（陳順禎攝）

提到老婆及孩子是否有留意頒獎禮，他笑說：「佢哋已經喺度打邊爐，因為都冇飛比佢哋過去，佢哋就去食壽司，等我返嚟。」老婆曾向他提問有沒有信心得獎，他表示：「今年其實都有機會嘅，但我自己就投咗畀馬貫東，咁我老婆就話你咁冇信心嘅，我就話睇運氣。」

講到在頒獎典禮中提及不是TVB親生仔，他說：「因為如果我做老闆，唔會介意畀自己嘅員工，不過而家慢慢好多網上嘅朋友或者網民同幕後嘅人都可以發聲，原來觀眾都慢慢去玩呢樣嘢，咁佢哋就會睇投票，我記得上年江美儀《下流上車族》拎視后，咁佢都唔係親生嘅，見到一樣嘢就係你哋嘅選票好緊要。」他繼續使觀眾見證林子善能夠勇奪「最佳男配角」都可以靠民選，選出最喜歡的角色。

林子善親述五體投地原因。（陳順禎攝）