萬千星輝｜炎明熹內衣配紅色絲襪　連登仔仲有人讚：夠高晾得起

《TVB萬千星輝頒獎典禮2023》已圓滿落幕，大部分賽果都由賽前熱門無懸念奪獎，除了賽果，更多人討論各藝人衣著，當中以18歲樂壇小天后炎明熹破格性感打扮，惹來洗版式討論。



剛18歲的炎明熹以性感裝束登場紅地毯。（陳順禎攝/葉志明攝）

炎明熹與王灝兒(JW)出席《萬千星輝頒獎典禮2023》以性感裝束登場紅地毯。（陳順禎攝/葉志明攝）

Gigi繼新城頒獎禮大蝴蝶結裝後，今次身穿黑色bra加白色恤衫，下身配搭冶艷搶眼紅色絲襪，大膽性感打扮震驚全網。Gigi笑說：「其實我唔知係咪越嚟越大膽，有啲人就好鍾意有啲人就好唔鍾意，希望可以多啲去嘗試唔同嘅風格。」GIGI講明家人唔知性感打扮現身，又笑指唔怕父母唔高興：「其實我爹哋媽咪幾open。」

炎明熹相當保密冇同父母講會着性感衣着上陣行紅地氈。（陳順禎攝/葉志明攝）

炎明熹一身服裝出自倫敦小眾品牌David Koma ，MODEL著出嚟係咁。（IG：@davidkomalondon）

其實炎明熹一身服裝出自倫敦小眾品牌David Koma ，去年BLACKPINK在Coachella的兩場表演也是穿上他的作品，翻查官網現正做特價6折，上身白色裇衫外套折後$10200，下身短裙6折後$7850，加上黑色BRA TOP及絲襪折後都要兩三萬。網民除了大量批評外，其實都有少量網民指與名模比較對GIGI不公平：「唔差 唔好盲反，腳明顯gigi 勝」、「公道講件衫咁邊個着到死，炎叫高起碼晾得起件衫」、「18歲唔盡量乜都試下，唔通到38歲先嚟試？」、「睇真啲炎着得冇model咁靚就梗㗎喇，但似係造型師換咗條淺色/透啲嘅絲襪搞到出事喎:~(着又唔着晒全套梗係出事啦)」

炎明熹身上套衫，現正6折，折完都唔平呀。（david koma london官網）

炎明熹身上套衫，現正6折，折完都唔平呀。（david koma london官網）

睇下部分連登仔留言撐GIGI：