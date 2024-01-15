19歲女團成員體重達135磅　網民竟力撐唔使減肥

做女團成員，對身型、外表一向都有嚴格要求，而近日有位女團成員，做運動時拿著自己用InBody測量體重資料的紀錄表，就意外曝光自己的體重，竟然達135磅！

這位成員就是Lolly Talk的19歲成員，有團中「顏值擔當」之稱的黃敏蕎（阿妹），她與隊友MeiMei（曾美欣）及健身教練合照，網友放大照片，發現其體重竟達61.5公斤（約135磅），只看數字確實幾驚人。

阿妹的體重意外曝光，原來她135磅。（網上圖片）

之前已有不少網民說她腳粗，就連Lolly Talk演唱會上，隊友阿Yo（郭曉妍）及MeiMei的抽水自嘲環節中，都說阿妹「象腿」，行步路都感覺到她對腳好重，每行一步有如動物大遷徒。

演唱會上，隊友曾笑阿妹腳粗似象腿，每行一步都像「動物大遷徒」。（網上圖片）

阿妹不時被說腳粗，但亦有人覺得有肉地好正。（IG@hsiaksueudidi）

不過，大部分網民知道阿妹的體重後，居然反應正面，認為她無需要減肥。因為阿妹身高172厘米，加上她身材豐滿，BMI約20.5，以比例來計，其實135磅反而恰好，不會瘦到排骨一樣。網民力撐：「佢身形睇落都唔肥，係處男毒X先會覺得咁樣叫肥」、「計BMI好似係屬於好健康嘅標準喎，唔係下下都要100磅先叫標準呀？」、「希望阿妹唔好因為呢啲post走去強行減肥，依家身形比例好睇又健康」、「有咁高骨架大重量算合理」

Lolly Talk雖然都有幾個高妹，但阿妹（右四）是全隊最高，172cm。（IG@hsiaksueudidi）

阿妹其實都有勤力做運動。