《披荊斬棘》4男神合照　最後生52歲張智霖崩壞竟變公園阿伯

《披荊斬棘的哥哥》系列令一班中港台明星在內地大熱，陳小春、謝天華、梁漢文、張智霖等更被粉絲稱為「哥哥」，大受歡迎！近來「哥哥」之一的陳小春出演內地人氣動畫電影改篇舞台劇《雄獅少年》（你冇睇錯！係舞台劇），直至日前已經是演出的第三日，網上口碑似乎也不錯，而一班《披荊斬棘的哥哥》的「哥哥」謝天華、梁漢文、張智霖亦都去了捧場。



陳小春出演內地人氣動畫電影改篇舞台劇《雄獅少年》。（網上圖片）

陳小春太太應采兒也在Instagram上分享四位「哥哥」的合照，寫道：「#雄獅少年 第三場！三個哥哥來踩場！」還標註了「廣州大劇院」。56歲的謝天華，52歲的梁漢文，52歲的張智霖和56歲陳小春容貌都與大家印象中相差無幾，其中陳小春似乎是為了舞台劇《雄獅少年》角色「咸水強」而留鬚，多了幾分滄桑感，不過4位「哥哥」中最年輕的張智霖也同樣留了鬚，而且他的頭髮和鬍鬚都一樣黑中有白，相比其他三位，似乎更有歲月痕跡，如果再加上一支枴杖，可說是與「公園阿伯」沒多大差別。

《披荊斬棘的哥哥》謝天華，梁漢文，張智霖和陳小春合照。（IG@yingcaier）

張智霖有冇留鬚都咁型。（資料圖片）

不過，粉絲亦毫不介意，有人留言說：「智霖哥人帥隨意穿都帥，小春哥也超潮的，型男」，也有人留言說：「這張顏值全部在綫」、「全是大帥哥」等等。

陳小春出演內地人氣動畫電影改篇舞台劇《雄獅少年》。陳小春太太應采兒在IG上分享劇照。（IG@yingcaier）

陳小春出演內地人氣動畫電影改篇舞台劇《雄獅少年》。陳小春太太應采兒在IG上分享劇照。（IG@yingcaier）

陳小春出演內地人氣動畫電影改篇舞台劇《雄獅少年》。陳小春太太應采兒在IG上分享劇照。（IG@yingcaier）