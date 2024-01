曾與方東昇並肩主持《長命百二歲》、《這麼遠,那麼近》、《尋人記》系列、《好睡好起》等節目的李曉欣(Michelle),去年7月尾宣布離巢TVB,及後周遊列國不時分享靚相,轉眼又有好消息公布﹗



方東昇好拍檔李曉欣去年中離巢TVB新聞部。(IG:@hiuyanmichelle)

李曉欣曾與方東昇多次合作。(IG:@hiuyanmichelle)

李曉欣上載求婚照,見到男友大手筆BOOK遊艇出海,以大量玫瑰花瓣砌出心型圖案相當有心思。西裝骨骨手捧大扎玫瑰,男友在摩天輪絕美背景襯托下,於遊艇上單膝下跪向李曉欣求婚,為Michelle套上鑽石求婚戒指。令李曉欣相當感動當場答應,幸福留言:「From Miss to Mrs ♡This is the start of something beautiful :) 」

離巢後李曉欣社交網活躍起來,早前到水都威尼斯拍下不少美照。(IG:@hiuyanmichelle)

離巢後李曉欣社交網活躍起來拍下不少美照。(IG:@hiuyanmichelle)

離巢後李曉欣社交網活躍起來拍下不少美照。(IG:@hiuyanmichelle)

李曉欣獲男友包遊艇求婚。(IG:@hiuyanmichelle)

李曉欣求婚鑽戒。(IG:@hiuyanmichelle)