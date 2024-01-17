蔣家旻突然入院　手術後有感而發：戲裡體會不到的

蔣家旻最近不斷忙於拍攝電視劇，先後為《非常檢控觀》及《法證先鋒6 倖存者的救贖》開工，但她最近就在社交平台發文透露自己入院的消息，更因為怕拖累劇組而緊張到哭。

蔣家旻透露自己入院的消息。(IG@chiangel1110)

蔣家旻因為去年憑《美麗戰場》的「反骨琪」奪得《萬千星輝頒獎典禮2022》最佳女配角而人氣急升，劇接劇的拍攝，先是拍攝《非常檢控觀》，之後又加入了《法證先鋒6 倖存者的救贖》的劇集。原來昨日（16 日）她與劇組一同出發日本拍攝《法證先鋒6》的外景，但因為身體的問題，她最後還在留在了醫院。

蔣家旻演出台慶劇《美麗戰場》大反派琪琪一角大獲好評。（影片截圖）

蔣家旻在表示：「原本預定今天啟程前往日本拍攝《法證6》，如果不是即將出國，我猜我還在拖延看醫生，前天晚上 疼痛突然襲來。熬過了漫長的夜晚，直到第二天黃昏才去醫院，掃描後才發現 原來我得了盲腸炎，需要立刻住院並進行手術，這讓我驚慌得流淚。」

蔣家旻原本預定今天啟程前往日本拍攝《法證6》。（陳順禎攝）

除此之外，她對於這件事亦向團隊致歉：「這突發狀況給《法證先鋒6》和《反黑英雄》的團隊帶來了不便，也讓幕後的同事忙於應對突發的事情，真的很抱歉。」她文中最後亦提到今次做手術時的感受，更有感而發的說：「從劇裏模擬人生，到病床的現場，原來生活從來不設彩排。雖說是小手術 但這次的經歷，從頭到尾 沒有一本劇本能讓我有所準備，被推進手術室時的無助 恐懼和擔憂，是在戲裡體會不到的。」