專訪｜胡蓓蔚親談夫妻生育上存分歧傳聞　不覺遺憾：係我哋嘅決定

「有種恩愛，叫單立文胡蓓蔚」真誠、不做作，拍拖11年、結婚16年依然恩愛如昔。但誰又會猜到，他們夫妻關係保鮮的重要元素竟然是「互踩」。胡蓓蔚（豹嫂）接受《香港01》專訪時直言：「我覺得人生有時都好悶，大家都想開心，有個人間中『齕』兩句說話妳歎下咪幾開心。」除了欣賞老公的幽默感外，豹嫂還自爆最崇拜對方的音樂才華，並帶大家認識豹哥鏡頭後鮮為人知的一面。



場地：Velo Italian Bar & Grill

「無人要妳，我要妳了」

人稱「豹嫂」的胡蓓蔚，當年以歌手身分入行，更有「翻版王菲」美譽，惟發展卻不如預期，最後更與唱片公司解約。當時豹哥單立文的一句說話，不但陪她走過人生低潮，亦從此帶她走進幸福人生。回想豹哥當刻的Man爆舉動，豹嫂至今仍相當感動：「我記得同老闆傾完（解約）後就走，那時還是我男朋友的豹哥就來尖沙咀接我，當時我年紀小情緒又低落，我話死了，都無人要我了，跟住我老公好Sweet，捉住我隻手，但又要裝有型地說：『無人要妳，我要妳了！』我當時不覺得是什麼，但現在回想起來，我覺得他是很Sweet的，相隔多年我仍記得很清楚。」

不婚主義者變恩愛夫妻

在演藝事業上，豹嫂的成績不算突出，但私下的她絕對是老公身邊的「最佳女主角」，夫妻人前人後同樣恩愛，經常放閃。不過豹嫂自言並無刻意放閃，全部都很真誠，「這個是要給他分數的，我講真的，因為我是兇他比較多，但當然是習慣性的開玩笑，我老公經常都說『慘了，奉勸大家不要喝酒』，他跟別人說，就是因為他喝醉了，跟住我騙他問要不要結婚，跟住他就說『嗯』，所以他現在滴酒不沾。」

胡蓓蔚回想當初決定結婚都是好事，現時會覺得人生好穩定，「你見到現在有些單身的，很希望找到一個好的伴侶，以前會覺得單身好正，可以去玩、去蒲，後來我（結婚後）覺得很好，內心很安定，因一早已經上了岸。」（IG@palsinn）

當然這說法純屬豹哥虛構，實情並非這樣，但又是什麼原因令這位原本的不婚主義者改變主意呢？豹嫂說年輕時有一班朋友，都是從事藝術工作，有做時裝、攝影，和外國留學回來的，當時提起結婚，大家都會說「結婚？唔好搞我哋啦！生仔？無可能！」，「誰知講完不久，我的朋友就結婚生小朋友，我去探望她和BB，她很語重心長地跟我說：『Paisley，其實妳同阿Pal都拍了拖不少時間，是否都應該要考慮一下結婚呢？』」

胡蓓蔚自爆當年是她先主動提出結婚，沒想到豹哥馬上便回答一句「好呀」。（IG@paisleyhu）

豹嫂表示當時也沒有很認真，只是簡單應了朋友一句「好呀」，然後回到家便將朋友的說話轉述一次給豹哥，沒想到對方馬上就回答一句「哦，好呀」，「我們沒有好像別人鋪排很多，什麼求婚，就是那麼簡單，我一點都沒有誇張。」

夫妻關係靠「互踩」保鮮

談及兩公婆的日常相處？豹嫂笑言：「總之我們不會有好說話說給大家聽，例如讚你好、讚你叻這些，我們通常是會用『互踩』的方式溝通，如果他突然之間讚我，或者我讚他，大家反而會（驚一驚）：『咩事？』覺得不是很敢相信。我們就是會以這種開玩笑的方式相處，而最重要的是，他的拍攝工作的確是辛苦的，如果我做好住家飯菜等他回家吃，他已經很滿足。」

豹嫂更笑指他們之間的互踩是沒底線的，什麼都會講，記得有段時間豹哥可能肥了些，她就『啄住』對方不准吃這個、不准吃那個，每餐飯都在對方身邊碎碎念，「我想他當時都忍了我很久，終於有日爆我，他說『妳個人真係好自私，成日都話我覺得、我覺得，做咩呀？我好肚餓呀，我要開工呀！』咁我出發點當然是為他好，我都希望他keep得弗、keep得靚，我說如果你不是做這份工我由得你，但既然你做這份工，我們的一切、外貌都是工作的一部分，很重要的。跟住我又兜圈𠱁他說：『你呢個年紀出嚟咁鬼死型，無得輸啦！』」

「互踩」成為豹嫂和豹哥的日常溝通方式，二人愈踩愈愛。（IG@palsinn）

至於能維繫好一段感情，豹嫂直言大家都有付出的，「你永遠要記住，我跟你結了婚，不是你和我，是『我哋』，是『We』。我成日都跟他說怕老婆會發達，念咒一樣。」而豹哥是非常遷就她，常說：「妳們這些女人仔、師奶仔，我費事跟妳一般見識呀！」

豹嫂自爆試過有一次因喝醉酒激到豹哥好嬲。

豹嫂最後要向豹哥道歉。 雖然豹哥不喝酒，但豹嫂大讚對方非常好，樂意充當大家的司機，「因為我們一班朋友都是住將軍澳，所以他們叫我老公做『村長』，他的車就是『村巴』。」

即是豹哥對妳是千依百順？豹嫂笑言又不是，一時時，但多年豹哥來的確很少罵她，可能就一次半次，「有一次他生日，我很開心喝醉了，你知喝到一個點，是會喝出膽子來，當時他離遠叫我不要溝酒，但我沒有聽，最後我記得我是飄住出去餐廳，然後嘔在他的車上，跟住返到屋企在𨋢裡面又嘔，入了屋企再嘔，嘔了3次。當我半夜凌晨酒醒走出廳，我就見到我老公坐在沙發（看著電視），但電視機是沒有打開的，我就問『老公，咩事呀？』但他不理我，原來他要抹乾淨部𨋢，和我嘔過的地方，這次就真的『大劑』了，後來我道歉『對唔住呀，老公，我唔再飲酒了。』他鬧我『而家係我生日，關妳咩事啫？』我說：『無呀老公，我戥妳高興呀！』所以之後都可以喝酒，但小酌好了。」

豹嫂曾以一個眼神制止老公在活動上亂講嘢。

不過豹哥也有害怕老婆的時候，眾所週知有豹哥的活動一定不會冷場，因他愛爆肚搞氣氛，有時還會大開「黃腔」，但豹嫂直言如果她在場一定會制止老公，以免對方「亂講嘢」，「他說都是想逗大家開心而已，我說對呀，開開玩笑就好，適可而止，雖然大家喜歡，但視乎場合，私下無所謂，但他反而同我又從來不講這些笑話。」豹嫂又憶述試過有次記者會，見到豹哥聽完別人講之後想「答嗲」，她清楚老公個性，知道對方想爆肚說些「搞笑嘢」，立即以一個嚴厲眼神制止，豹哥即時把咪放下。

欣賞豹哥夠幽默 爆對方私下貪靚

談到豹哥吸引她之處，豹嫂表示欣賞對方夠幽默，「我覺得人生有時都好悶，大家都想開心，有個人間中『齕』兩句說話妳歎下咪幾開心。」現在見到豹哥會否仍有心跳加速的感覺？豹嫂笑言：「我現在的心跳加速是叫他快點一點，來不及了大佬。不過他現在手腳已經快了，我以前是叫他做靚女的，因為豹哥貪靚，而我get ready是比他快，有時燈都還沒有關上，我已經去按𨋢，豹哥就會叫『大佬，等埋呀！』我都覺得我們是一凹一凸。」

豹嫂欣賞老公有幽默感。（IG@palsinn）

還爆對方十分貪靚。（IG@palsinn）

豹哥外型不羈、又有幽默感，問可會追蹤住老公，以防有狂蜂浪蝶埋老公身？豹嫂自言並非「追蹤式太太」，更笑指與老公whatsapp連「OK」都不會有個「O」字，5點收工就得一個「5」，很簡單的，「我自己那麼忙，哪有空閒追蹤他，他收工就會打電話給我，但其實是想跟我說，準備好飯菜等我回來。」豹嫂認為：「如果一個人的心要去想什麼、做什麼，是控制不到的，互相信任很重要，不需要死箍，這樣已經不舒服，很累的。」

不覺得無小朋友是遺憾：係我哋自己決定

至於早年有傳夫妻二人在生育問題方面意見不一，有指豹哥渴望生小朋友，而豹嫂則很抗拒，問到小朋友會否成為他們這段關係上的一個小遺憾？豹嫂直言：「不會有遺憾的，這個是你自己選擇的，沒理由選擇完，自己又轉軚，人不能有太多雜念，想好了怎樣行就怎樣行，這個是我們自己決定。（結婚時已決定不生小朋友？）我們從來都沒有特別聊過這個話題，大家各自不停忙工作，想事業做得好一點，人都要面對現實，大家年紀都開始大了，所以更加就不會。」

豹哥深受小朋友歡迎。（IG@palsinn）

豹嫂不覺得無小朋友是遺憾，這是他們兩公婆的決定。（IG@palsinn）

不介意老公拍過三級片 崇拜對方音樂才華

新一代觀眾對單立文的印象中，可能是《愛·回家之開心速遞》裡面不拘小節的三叔「熊樹仁」，但其實豹哥相當厲害，曾闖影圈，演過「侯賽因」、「西門慶」等經典角色。對於老公以往一段曾拍三級片的經歷，豹嫂表示不介意，對方片中並非脫光光那種，也不是真正要做「嗰件事」，「我覺得這個是他人生的故事，而我（當時）又未認識他，我之後都有問他，他說別人叫他便試一下，可況這個是他的工作，有什麼好介意，我好open的，我也不會特意找來看，但我在微博有看過他在《聊齋艷譚》裡面的古裝相。」

豹哥曾參演三級片《聊齋艷譚》，不過豹嫂一點都不介意，這是對方的人生故事。（IG@palsinn）

豹嫂表示都會陪老公看《愛·回家》，還建議對方劇中聲浪不要那麼大。（IG@palsinn）

此外，豹哥也是一位十分有料的音樂人，這也是豹嫂最崇拜對方的地方，「他做音樂的時候是非常惡，我以前不是很夠膽在他面前唱歌，有時為登台練歌都不敢，因為他『一嘢』就踩過來，即鬧，但他對外人又不會，我知他為我好，但都會打擊到你弱小的心靈。不過他真的很專業，能一針見血說出不好的地方。但我現在不理了，我都要強壯起來，你愈鬧我就愈要唱，唱夠1000次，唱到你嘔，他見我那麼努力，終於說『好啲啦』。他跟我爸很似，從來不會讚人，最多都是『ok嘅』，但這個『ok嘅』即是很好。」

豹嫂直認非常崇拜豹哥的音樂才華。（IG@paisleyhu）

豹嫂還稱豹哥做音樂時是非常惡，她以前不是很夠膽在對方面前唱歌，因唱得不好，對方會『一嘢』就踩過來，即鬧。（IG@paisleyhu）

被指入行多年不求上進 背後原來有洋蔥

不講不知，原來今年7月就是豹嫂加入無綫第20個年頭，惟成績平平，最令人印象深刻就是主持音樂節目，不禁令好奇問她一句：「妳是否沒什麼野心？」豹嫂笑言：「我好命囉！」她續言：「我想做一些自己想做的事情，不要去強求，每個人都有自己的命運，當然我不是懶惰不努力，但比起我的姊妹，我的確沒那麼『chur』。她們不會鞭策我，但大家會互相給予意見。」

豹嫂坦言此刻面對工作的態度是「隨緣」，因為現時父母年老，兩老早前身體欠佳，爸爸還一年生兩次蛇，他們又不習慣在港居住，所以她經常要飛回上海照顧父母，而疫情時間，豹嫂就為探親不惜接受長時間隔離，可見她相當孝順。但這位好老婆在上海時，又會擔心老公一個人沒有人照顧，所以照顧屋企已佔了她很大部分的體力、精神和時間，「這個也是令到我不能在工作上衝衝衝的原因，因為我很驚，我要預留時間確保我任何時間都可以飛。」

豹嫂非常孝順，經常往返上海香港兩地去照顧父母和老公，她說照顧屋企已佔了她很大部分的體力、精神和時間，這也是她不能在工作上衝衝衝的原因，因她預留時間確保任何時間都可以飛。（IG@paisleyhu）

曾對音樂事業耿耿於懷 不考慮參加《中年好聲音》

而值得一提的是，音樂將豹嫂和豹哥牽連在一起，因當年豹嫂簽了唱片公司要找監製幫她做音樂，於是就介紹了豹哥給她認識，雙方在做音樂過程中慢慢譜出愛戀。而豹嫂其實自細也在音樂氛圍下成長，12歲就學習歌劇，從小已是合唱團成員，曾赴美國進修聲樂，畢業後以歌手身分入行，97年推出過唱片，更有「翻版王菲」美譽，惟發展卻不如預期，最後與唱片公司解約。問到唱歌是否她心裡一直最耿耿於懷的事？豹嫂坦白說：「再後生的時候會，現在不會。那時我覺得自己不是唱得太差，離開了唱片公司後，會覺得為何沒一個很好的機會，後來加入了TVB就開始一直做主持，現在回想又是我很開心的一段日子，有時做些晚宴主持，客戶都會叫我唱歌，這都很開心，每個人都有自己一條路，很多時沒得勉強，當中也有很多因素，不是你唱得不差就一定成功。」

豹嫂在節目上獻唱豹哥作曲、作詞的歌曲《滿天飛》。（《流行經典50年》節目截圖）

豹嫂表示近期有想多唱歌的想法，或者拍唱歌片跟大家分享一下，但不會考慮參加《中年好聲音》。

問她可會效法幾位「胡說八道會」的好姊妹跳出舒適圈外闖，嘗試發展一下唱歌事業？豹嫂斬釘截鐵地說：「我不會，太難了！你可以說我見到困難就放棄，但我唱片又出過，而且年紀真的會改變想法，我已不是剛出道的年輕人要去追夢，我會鼓勵他們，但我不會，我只是想做一些壓力不太大和想做的事情。（會否考慮參加《中年好聲音？》）不了。」

笑指有個厲害音樂人老公，可以叫對方作歌給她過一下「唱歌癮」，豹嫂即大爆：「唉！他追求我的時候有寫幾首幾好的作品，追求完之後，Bye，返屋企瞓喇妳。至於現在，首先他沒精力、沒精神亦沒時間，你叫他寫歌，他叫返妳早啲瞓喇。同埋做了另一半之後，一起工作的確是有點尷尬和困難。」

豹嫂大爆豹哥：「他追求我的時候有寫幾首幾好的作品，追求完之後，Bye，返屋企瞓喇妳。」她也不建議與另一半一起工作。（IG@palsinn）

被《旁觀者》監製誠意打動 幸運遇到好拍檔王敏奕

另外，豹嫂入行以來拍劇不多，如果不計客串在內，5隻手指都數得完，故今次在《旁觀者》見到她的身影，令不少觀眾感到驚喜。豹嫂表示今次全被監製誠意和角色打動，一人飾演兩個不同年代的自己有發揮，笑說監製還特意安排9個男朋友伴住她，即時令她心心眼，當中袁偉豪更是她親自欽點的，原本還叫了陳山聰，可惜對方不在港。

監製安排了9位男朋友伴住胡蓓蔚，其中一場踩Roller的戲份，由於她不會踩，事前還特別去上了10堂學習，可惜拍攝當日落雨擔心有危險，最後在一塊板上面做動作扮踩。（大會提供）

袁偉豪友情客串。（大會提供）

豹嫂特別感謝劇中飾演她「女兒」的王敏奕，稱對方今次是她的老師，「我知她很有演戲經驗，我說我沒什麼經驗的，很多都不懂，妳教我啦，我不會的東西，我不介意叫別人教我，但我們兩個是很有化學作用，我們開頭是互不認識的，但到後期去到很傷感的戲份時，我們對戲是不能有眼神接觸，因為一望就會情緒爆發，所以我覺得很幸運遇到她。」

胡蓓蔚劇中飾演王敏奕媽咪，視愛情大於一切，她非常開心遇到這位好拍檔，拍攝時非常有化學作用。（大會提供）

胡蓓蔚自爆考慮角色時還被老公取笑：「他說『妳現在好多嘢做咩？』我說有的，我份工就是服侍你囉，這份長工好辛苦的。其實他是想我接觸多一點。」（大會提供）

胡蓓蔚在《旁觀者》中，一人飾演兩個不同年代的自己，甚有發揮。（IG@paisleyhu）

請教「胡說八道會」一班視后級姊妹演技

而難得身邊「胡說八道會」裡面有一班視后級姊妹，豹嫂直言每次都向胡杏兒請教：「她會告訴我作為一個演員，別人要妳不化妝，要妳去做什麼，妳都要去做，總之妳接了這個角色便要全情投入：『我現在問妳handle唔handle到？做唔做到吖？』我當然有點怯啦，我說：『都得嘅。』她是會這樣鼓勵我。有時我也會問胡定欣，她都會說：『阿豹，妳去試下啦！去捱下夜喇！』又會常取笑我不求上進。」

胡蓓蔚自知演戲經驗淺，不介意請教別人，她覺得最難不是情緒戲，始終有些人生經歷可幫助入戲；最難反而是沒有對白，靠一些反應和表情表達出來。（IG@paisleyhu）