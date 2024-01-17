Janice Man文詠珊講流利英文震撼外國人　摵甩港式英語一雪前恥

北上發展多年的文詠珊（Janice Man）上年憑着主演的電影《消失的她》成為「億萬票房女星」，瞬間爆紅而獲得不少工作機會。Janice Man中五畢業後就開始發展電影事業，演過無數的角色，演出時通常是以普通話或是廣東話說對白。最近有網民在小紅書上載了一段Janice Man早前參加內地活動的巧遇短片，短片中她與品牌高層以流利英語對答，瞬間成為網民討論熱話，吸引接近1萬粉絲點讚，以及超過1000個留言。

《消失的她》令文詠珊（Janice Man）爆紅。（《消失的她》微博圖片）

最近有網民在小紅書上載了一段Janice Man早前參加內地活動的巧遇短片講流利英文。（小紅書）

文詠珊以流利英語與外國男子對答

該名網民發文寫上：「文詠珊講英文好可愛啊！文詠珊在恆隆參加活動，和品牌高層商務英語聊天，結果發現倆人是一個小區的，太可愛了#文詠珊 #明星說英文 ＃女明星。」影片中Janice Man化上全妝，身穿黑色羽絨示人，與一名外國籍男子以流利英語對答，表情多多，完全沒有怯場，網民留言指出「她剛出道時在香港，因為英語太差被嘲笑了很久」，這番言論立刻引起網民相繼留言：「對啊，那時候嘲她讀書少，而且她嫁的精英老公，感覺她自己也不斷在學習。」

瞬間成為網民討論熱話，吸引接近1萬粉絲點讚，以及超過1000個留言。（小紅書）

網民留言指出她剛出道時在香港，因為英語太差被嘲笑了很久。（小紅書）

Janice Man晒英文曾被網民轟偽ABC

其實Janice Man在2019年於社交網曬出與老公吳啟楠結婚的貼文曾被網民留言嘲笑，指她所寫下的一句JM港式英語，「remembering today last year」一句讓網民𢯎晒頭，之後被廣泛報道，網民更一度留言嘲笑她的英文程度，並寫上：「搵人proofread下先出啦」、「何解英文差嘅人都喜歡寫英文。」Janice Man今次終於摵甩「港式英語」一雪前恥。