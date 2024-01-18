前TVB當家花旦被指黑面藐嘴　遭網民聲討：是不是覺得自己很大牌

現年54歲的張可頤（Maggie）被譽為「TVB千禧年代五大當家花旦之一」，曾塑造過不少經典角色，但近年大幅減產，不過亦有份參演由郭富城、任賢齊及林家棟主演的賀歲片《臨時劫案》。近日一眾演員忙著四出宣傳，日前他們就去到杭州出席宣傳活動，吸引大批影迷到場支持。有網民在會場外捕獲郭富城和張可頤，並在社交平台上載了一段影片，寫道：「臨時劫案來路演啦！距離上次見林家棟才過去16天，距離上次見郭富城才過去一個月，今天是第一次見張可頤，感覺和金枝欲孽的時候一樣，都沒什麼變化！」

四出宣傳。（微博@臨時劫案）

張可頤染了金髮。（微博@臨時劫案）

片中所見，郭富城在工作人員陪同下步入會場，而張可頤亦緊隨其後，染了金髮、著上長靴的她一改以往形象，行路步步生風，幹勁十足。但就有網民指表情欠奉的她黑面又藐嘴：「我很喜歡張可頤的臉，可是她擺臭臉我又很討厭」、「後面那女的是不是覺得自己很大牌？那樣子好像誰要捧她臭腳。」

郭富城在工作人員陪同下步入會場。（影片截圖）

張可頤緊隨其後。（影片截圖）

但就有網民指表情欠奉的她黑面又藐嘴。（影片截圖）

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不過有現場粉絲就還原真相，為張可頤護航：「和她打招呼她還是很友善的哈哈哈，還給了我顆巧克力。」亦有不少網民表示認同：「不笑而已，沒臭臉吧，藝人好難」、「沒有擺臭臉她性格是這樣，直女，不會討好觀眾，就做自己」、「她在吃東西，要是她跟你聊也會很好聊的。」其實之前曾有網民透露在尖沙咀行街時偶遇張可頤，更大讚對方非常友善：「好漂亮好有氣質，而且很Nice，我小心翼翼問是不是張小姐～她笑著回我是！然後問她可不可以拍照，她說可以！我好開心！！張小姐真的人美心善，希望您每天開開心心，生活愉快。」相中的張可頤皮膚白滑緊緻，更笑著同Fans合照，十分親民！

曾有網民透露在尖沙咀行街時偶遇張可頤，更大讚對方非常友善。（小紅書圖片）

張可頤因參加內地綜藝節目《無限超越班》重回大眾視線。（微博@無限超越班）