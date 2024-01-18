高海寧頒獎禮前夕風騷慶祝37歲生日　露腰貼身裙上陣盡騷完美身材

高海寧（高Ling）早前憑《新聞女王》中許詩晴（Cathy）一角在《萬千星輝頒獎典禮2023》中一舉奪得「最佳女配角」，亦是她入行15年以來首度獲獎，自然心情特別興奮！不過原來頒獎禮前一日正是高Ling的37歲生日，日前她在IG曬出一系列慶生照，並寫道：「今年的生日又被寵壞了。感謝pet pet @hildas.thyme的安排，準備了一屋子的儀式感和驚喜不斷。除了有Butler service照顧起居飲食之外，還為我們安排了Singing Bowl Spa，帶我去 #saffron 享受泰式大餐，度過了一個浪漫又溫馨的生日慶祝。」

高海寧（高Ling）在《新聞女王》中飾演許詩晴（Cathy）。（IG@sammkoling）

恭喜恭喜！（IG@sammkoling）

盡騷凹凸有致的完美身材。（IG@sammkoling）

原來高Ling的名廚好友陳曉樺（Hilda）一早已在酒店房安排好一切，為高Ling慶祝生日。相中所見，高Ling以一身露腰貼身裙上陣，盡騷凹凸有致的完美身材。現場以大量氣球佈置，令她又驚又喜！廚藝出眾的陳曉樺，曾跟米芝蓮大廚學藝，又曾跟御廚到法國皇宮實習，2017年經朋友介紹下加入謝霆鋒旗下「鋒廚」班底，她過往亦不時參與飲食節目，曾擔任節目《男神廚房》評判。高Ling與陳曉樺不時一起去旅行，私底下又經常聚會，感情深厚！

慶祝生日！（IG@sammkoling）

陳曉樺曾跟米芝蓮大廚學藝。（IG@hildas.thyme）