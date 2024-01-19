32歲富婆歌手狂曬五星級總統套房　住一晚6位數絕對符合過億身價

「宇宙巨肺」鄧紫棋（G.E.M.）北上發展多年，早在內地打響名堂。去年12月鄧紫棋舉行《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會，已經完成廣州、南寧及深圳站。雖然近日前經理人公司「蜂鳥娛樂」突然出版權聲明，禁止未經許可使用《Where did u go》、《泡沫》、《睡公主》、《A.I.N.Y.（愛你）》等歌，但仍未影響鄧紫棋心情，近日依舊在抖音大曬在深圳住的五星級酒店，一晚房價竟要6位數字！

G.E.M.或擔任選秀導師。（微博@GEM鄧紫棋）

鄧紫棋分享在深圳開騷的全日Vlog，當晚她入住深圳一間五星級酒店，大曬靚景及室內設計。網友有見該酒店房相當奢華，翻查之下竟發現鄧紫棋入住的是總統套房。翻查網上資料，該總統套房近日房價接近13萬，連同稅項及其他費用為逾14萬港幣一晚。

2014年1月G.E.M.因為參加內地節目《我是歌手》迅速走紅。（視覺中國）

有網民笑言：「這個房間因為鄧紫棋住過而漲價了」；另有網民留言指：「不能想象我要是住一晚能拍多少照片」、「十來萬一晚，貧窮限制了我的想象 ，不怕你們笑話我一年工資都不夠一晚房費」、「難以置信」。

鄧紫棋曾曬出荃灣豪宅寓所美景。(IG圖片)

鄧紫棋早已是圈中有名小富婆，早於2015年「福布斯中國名人榜」，鄧紫棋年收入已被爆達到近7千萬港元。如果以每年約半億收入計算，單是15年至18年她的收入就已經不少於2億港元，故入住6位數一晚房價的總統套房絕對符合其身價。

鄧紫棋曬出住五星級酒店總統套房片段。（抖音）

鄧紫棋曬出住五星級酒店總統套房片段。（抖音）

鄧紫棋曬出住五星級酒店總統套房片段。（抖音）

鄧紫棋曬出住五星級酒店總統套房片段。（抖音）

翻查香港訂房網頁，房價連其他費用要逾14萬港幣。（網上圖片）

內地網頁則是13萬人民幣。（網上圖片）

震驚網友。（抖音）