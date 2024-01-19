中年好聲音2｜陳俞霏孖李佳絕殺　顏米羔顏志恒唱到爆青筋

歌唱真人騷《中年好聲音2》，周日（21日）晚播出一集是第八部曲第二回《中一生助陣人生之歌！爭入十四強！》，繼續有肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。本回合將分成上、下半場進行，15強「中二生」孖住「中一生」合唱爭入14強，分組方法是由中一生揀選想合唱的中二生。本回合同樣設有危險區，15組演唱完畢後，留在危險區的中二生將被淘汰！上半場出場名單如下：《莫再悲》吳大強＋鄭梓浩、《姊妹》李佳＋陳俞霏、《信自己》曹敏寶+陳蒨葶、《夢醒時分》龍婷＋王玥、《笑忘書》周吉佩＋林若盈、《如願》支嚳儀＋安雅希、《幸福之歌》顏志恒＋顏米羔和《假使世界原來不像你預期》丁文俊＋沈宗賢。



陳俞霏（右）+李佳合唱《姊妹》。

「俞Chill風」名不虛傳！

沉寂多時的陳俞霏本集迎來大爆發，孖住「和音之鬼」李佳合唱《姊妹》，出名Hyper的俞霏在李佳神助攻下，將招牌「俞Chill風」絕殺發揮得淋漓盡致，唱跳之餘，還大晒親自創作的Rap，表現亮眼，張佳添大讚：「佳佳發揮咗定海神針作用，有李佳喺度你知道自己做緊啲咩，成首歌睇完好開心。」周國豐則說：「俞霏真係要多謝李佳，李佳出晒名好肯同埋好有能力去幫人，呢首歌其實唔係好適合去比賽，但李佳畀咗你好多自由發揮。」曹敏寶＋陳蒨葶同樣搶眼，兩位靚女跳唱《信自己》非常落力兼盡顯青春活力，張佳添笑言：「兩位《聲夢傳奇》學員你哋係咪入錯廠？嗰種青春活力我唔相信係《中年好聲音》，十個字送晒畀陳蒨葶，青春、活力、動感、養眼、自信。」肥媽則說：「初初話蒨葶似鄭秀文，NO！你係你自己。」

李佳獲讚係定海神針。

陳蒨葶＋曹敏寶玩跳唱，夠晒青春活力。

陳蒨葶＋曹敏寶玩跳唱，夠晒青春活力。

另一個最期待畫面，是有「顏志恒2.0」之稱的顏米羔與顏志恒終極合體，兩位顏氏宗親化身Band仔獻唱《幸福之歌》，激情四射的兩人唱到青筋暴現，周國豐說：「呢首歌係能量好高嘅歌，係會唱死人，米羔嘅能量釋放加上志恒嘅配合，成件事好Man。」伍仲衡則說：「米羔把聲好啱唱band sound，你把聲好有火同埋有少少反叛，唱呢首歌就好表現到你嘅態度。同埋要讚讚顏志恒，你和音進步咗好多，我記得你之前話唔識唱和音㗎喎。」

顏米羔、顏志恒終極合體。

顏氏宗親最終會擦出咩火花呢？

《笑忘書》周吉佩＋林若盈