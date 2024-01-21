三級片天王罕談感情狀況親認已離婚　無奈︰72歲都要行入這個地步

在80年代加入影圈的曹查理，過往多數詮釋好色、奸詐的角色，曾演出逾80部三級片，因而被封為「三級片天王」。雖然在大銀幕上艷福不淺，但曹查理在現實中的感情路並不算如意，據知他的太太一直定居加拿大，兩人長期分隔兩地，曹查理曾在接受訪問時直言離不離婚都無所謂，婚姻關係已名存實亡。近日曹查理激罕回應感情問題，親認已經離婚：「我們說離婚很平淡的，大家性格不合，就是生活方式都不同，所以決定跟她離婚。」

曹查理在八、九十年代拍過不少電影。 （電影截圖）

曹查理激罕回應感情問題，親認已經離婚。（影片截圖）

曹查理笑言當年有四個女朋友。（影片截圖）

最後揀咗個加拿大嘅。（影片截圖）

曹查理在片中講道當年眼見身邊的朋友都已經結婚，自己仍孤身一人，倍感孤獨：「那時候還有四個女朋友可以挑的，挑到個加拿大的。」他在40歲結婚，婚後亦十分錫老婆：「我對她很好的，每年生日她要什麼東西我都買給她，每年我都跑加拿大跟她做生日。我在外面拼命去找錢給她用，最後這個結果就是零，什麼都沒有。」可惜最後仍離婚收場，雙方沒有子女，而財產方面曹查理就主動提出房產的70%歸女方，30%歸自己。

婚後十分錫老婆。（影片截圖）

可惜最後乜都冇。（影片截圖）

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據知因曹查理入行以來多演出反派及猥瑣角色，令他形象大打折扣，其後經朋友介紹認識太太，多年來曹查理忙着拍戲賺錢，而女方就留在加拿大，兩公婆長年分隔兩地，聚少離多。曹查理透露兩人在2022年正式離婚：「那個時候72歲，都要行入這個地步，有點可惜啊，我現在都沒有女朋友。」言語之間都充滿無奈。而曹查理近年已轉戰內地，年屆73歲的他依然精靈，更緊貼潮流，進駐抖音拍片，積極與網民互動！

言語之間都充滿無奈。（影片截圖）

近年定居南充。（影片截圖）