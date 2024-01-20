趙薇被封殺3年驚傳自殺　素顏現身哈爾濱闢謠曝近況明顯發福

現年47歲的趙薇於2021年8月26日突然傳出被列為「劣跡藝人」遭內地封殺，她的微博超話被關閉，在各大影片平台上，主演的多部作品也都被除名下架。自此她便沒有再現身幕前，至今絕跡娛樂圈，行蹤成謎。有傳她當時逃到了法國、又有指她在老家安徽、亦有傳她身在北京。她曾被影到現身香港，前年和去年又被網民影到現身北京機場，並把她的照片和短片放上社交網分享，曝光了她當時的情況。

趙薇與林心如合作的《還珠格格》曾經爆紅。（劇照）

趙薇行蹤成謎。(微博圖片)

近日網上竟突然傳出趙薇自殺，事後有網民於社交平網曬出了趙薇的近照，寫道：「好久不見的趙薇，在哈爾濱」表示她正身在哈爾濱。博主分別post了兩張照片，一張是趙薇置身雪地上，穿上厚厚的大衣，擺出大字形甫士拍照。另一張則是她在大街上，應該是旅遊景點。趙薇一手拿着雪糕一手拿着冰糖葫蘆，素顏的她氣息看來相當不錯，面帶微笑似乎玩得非常開心，她的身形明顯發福了不少，日子應該過得不錯。不少網民都認為她是為闢謠現真身。另外又有網民留言指趙薇近年周遊列國、居無定所，大前年曾現身蕪湖，前年則分別到訪大理、西藏，去年又居於深圳、西藏及大理。

趙薇現身哈爾濱。(網上圖片)

趙薇現身哈爾濱。(網上圖片)

趙薇現身哈爾濱。(網上圖片)

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