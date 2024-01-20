超級凍齡女神生圖依然靚到發光　身上兩特徵卻惹網民熱議：好嚇人

現年42歲的薛凱琪 (Fiona) 向來擁有一張baby face，凍齡靚樣完全不似她的真實年紀，甚至被封為「香港最後一個少女」。近日就有網民於社交網分享了薛凱琪的生圖，視頻記錄了她出席時尚活動期間，在等𨋢以及走錯入𨋢的經過，曝光了她的真實狀態，惹來不少網民熱議。

Fiona擁有一張baby face。(ig圖片)

該名網民留言寫道：「走錯電梯的fifi小表情絕了！」片中可見薛凱琪穿上低胸露肩貼身晚裝裙，輕露白滑香肩以及玲瓏曲線體態美，性感迷人。她正在等𨋢，旁邊有一些粉絲，並跟她聊了幾句。薛凱琪在與粉絲聊天時，面上露出多個可愛又甜美的表情，瘋狂發放表情包，盡顯她少女的一面。未幾𨋢到了，薛凱琪即直走入𨋢，現場的大會工作人員即表示這𨋢是上不到的，她才掉頭走出來，還扮作若無其事來掩飾尷尬之情。

薜凱琪的官方美照。(ig圖片)

網民看到薛凱琪在原相機下的真實狀態，都紛紛大讚她：「真的好美」、「她太會抗衰了，貌似香港女明星好像都不會老的」、「果然是香港最後一個少女」、「雖然知道都會些保養，但真的沒有一絲絲醫美痕跡」、「全是小表情，可愛死了」。不過亦有網民的焦點落在薛凱琪的頸和香肩上，吐槽她：「脖子太長了」、「大溜肩」、「溜肩就別穿這種了吧」、「臉美，肩膀好嚇人」、「條頸咁長，真係唔適合穿一字領」。

薛凱琪完全唔似她的真實年紀。(ig圖片)