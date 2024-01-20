要久久愛劇情｜最新播出時間/追劇日曆+演員人物關係圖+角色簡介

《要久久愛》曾被定名為《199愛》根據櫻十六的小說《十七歲你喜歡誰》改編，由牛超、馬成成執導，楊紫、范丞丞、朱顏曼滋領銜主演的青春勵志劇。該劇集講述了一群青梅竹馬在航天城的家屬院裡一起成長、分離和再次相遇的故事。 它巧妙地將友誼和愛情結合，呈現出難忘的青春回憶。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

要久久愛｜劇情大綱

北方的一座航天城家屬院裡，黃瀛子（楊紫飾演）、蔣翼（范丞丞飾演）等七位獨生子女，彼此間情同手足，共同成長、互相扶持。他們結義成「北斗七星」，許下共同考進北京的高考夢想。然而，十七歲悄然來臨，高考伴隨著成人禮匆匆而至，年少的夢想如煙如雲般消散。在此過程中，初戀的甜蜜與煩惱悄然滋生。蔣翼對黃穎子的深情與佔有，加上黃穎子對莊遠（王乾越飾 ）情感的微妙變化，讓這群好友陷入情感的迷茫。但他們尚未有時間去釐清這些突如其來的感情糾葛，就因為大學入學而被迫分離。黃瀛紫前往北京，薑翼遠赴美國，其他夥伴也各奔前程，「北斗七星」在人生的江湖中相忘。

「十七歲的愛慕」成為了他們心中橫亙的謎團，也是無法揮去的青澀記憶。隨著新世紀的第一個十年即將結束，他們步入社會，在理想與現實的抗衡中遍體鱗傷，曾經純真的情感如夜空中的星光閃耀。黃瀛子時常懷念那份純真而熱烈的友情，她渴望能再次凝聚七人的力量，同時也在尋求內心真實感情的答案，揭開那個“十七歲時心動的人”之謎。

要久久愛播出時間｜最新追劇日曆

《要久久愛》於2024年1月20日起於江蘇衛視幸福劇場每日19:30更新，共32集。優酷全網同日獨播，每日18:00上線，優酷會員首更2集，次更2集，1月22日起週一至週四每天18:00更新2集，週五至週日每天更新1集，2月7日更新1集，2月8日會員32集大結局。非會員1月20日22：00上線，首更1集，之後每天19:30更新1集。

電視劇要久久愛@weibo

要久久愛｜人物關係圖

電視劇要久久愛@weibo

要久久愛｜演員

黃瀛子（楊紫飾演）

勵志要成為記者，有著追逐真相的理想，性格大大咧咧，與蔣翼從小就是青梅竹馬，相互扶持，相互喜歡，但因為與蔣翼過於熟悉，所以總會忽視蔣翼的優點，而放大他的缺點，後來因為誤會和困境而錯過了彼此，長大後有了機會再次重逢。

電視劇要久久愛@weibo

蔣翼（范丞丞飾演）

遊戲設計師，上學時寄宿在黃瀛子家裡，兩人在學校和家庭中都是形影不離的存在。表面高冷不易接近，但實際上內心人情似火溫柔細膩，雖然平時總會和黃瀛子鬥嘴，但是關鍵時刻總會挺身而出。才華橫溢，冷靜理性，擁有很強的音樂天賦。

電視劇要久久愛@weibo

莊遠（王乾越飾 ）

公認的學霸加校草，讓許多女生心動，喜歡看起來笨笨的且有些任性的黃瀛子，欣賞她的熱情活潑。遠赴香港求學和工作，從未放棄過在法律上的夢想。

電視劇要久久愛@weibo

方明雨 朱顏曼滋飾

黃瀛子的閨蜜，喜歡莊遠，溫柔賢慧，善解人意，有著學醫的願望。