渣馬藝人成績一覽｜阿儀慢過東張女飛人1粒鐘　梁釗峰體力驚人

《渣打馬拉松2024》今日舉行，今年有多位藝人參與10K及半馬等賽事，以10K為例，洪永城太太梁諾妍（Inez）大住肚跑，成績一樣不俗，以1小時10分04秒完成賽事，僅遜於「籃球女神」譚旻萱（Mandy）的1小時08分29秒些少。而女藝人中，TVB的「東張女神」何沛珈成績非常優秀，58分16秒就完成賽事，可說是新一代女飛人！

此外，「前亞視一姐」薛影儀起初宣布報名參加渣馬10km時，曾被網民調侃「10km唔係10步喎」，認為她不可能跑得完，但結果她順利完成10公里跑程，雖然用了1小時59分19秒，比其他女藝人耐足足一小時，不過志在參與，跑得完都足以令睇低自己的網民大跌眼鏡！

梁諾妍大住肚跑，一樣成績優秀！（資料圖片）

阿儀曾被睇死跑唔郁，結果都順利完成10K賽，相當勵志！（資料圖片）

何沛珈成績優異。（資料圖片）

而男藝人之中，昨日在泰國跑完山的梁釗峰以52分22秒完成賽事，體力驚人；近日拍攝《公司冇迫我跑馬拉松》的保錡成績亦非常優秀，僅48分鐘46秒就完成10k，更破了自己去年的紀錄，難怪他說：「用一年時間打敗自己。」並感謝已故前主播柳俊江令自己更認識跑步。

近日組織一班跑友的保錡訓練有素，48分鐘就跑完10KM！（資料圖片）

梁諾妍10km成績。

譚旻萱10km成績。

何沛珈10km成績。

薛影儀10km成績。

吳保錡10km成績。

梁釗峰10km成績。

另外，周潤發（發哥）有份挑戰半馬，成為現場「吉祥物」之一，他認為自己用2小時26分08秒跑完是不達標，希望出年跑快10分鐘。其實這個成績也不是太差，但男藝人中以ViuTV的陳安立成績較突出，1小時49分38秒就完成半馬賽事，犀利，而他就透露自己將已故前主播柳俊江送他的一句話「跑呀！阿立！」寫在手中，每當疲累時就捉實這個信念完成賽事。

周潤發認為自己的半馬成績不理想。（資料圖片）

陳安立成績超好！（資料圖片）

周潤發半馬成績。

陳安立半馬成績。

楊潮凱半馬成績。