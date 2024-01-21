渣馬藝人成績一覽｜阿儀慢過東張女飛人1粒鐘 梁釗峰體力驚人
撰文：金秀玲
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《渣打馬拉松2024》今日舉行，今年有多位藝人參與10K及半馬等賽事，以10K為例，洪永城太太梁諾妍（Inez）大住肚跑，成績一樣不俗，以1小時10分04秒完成賽事，僅遜於「籃球女神」譚旻萱（Mandy）的1小時08分29秒些少。而女藝人中，TVB的「東張女神」何沛珈成績非常優秀，58分16秒就完成賽事，可說是新一代女飛人！
此外，「前亞視一姐」薛影儀起初宣布報名參加渣馬10km時，曾被網民調侃「10km唔係10步喎」，認為她不可能跑得完，但結果她順利完成10公里跑程，雖然用了1小時59分19秒，比其他女藝人耐足足一小時，不過志在參與，跑得完都足以令睇低自己的網民大跌眼鏡！
而男藝人之中，昨日在泰國跑完山的梁釗峰以52分22秒完成賽事，體力驚人；近日拍攝《公司冇迫我跑馬拉松》的保錡成績亦非常優秀，僅48分鐘46秒就完成10k，更破了自己去年的紀錄，難怪他說：「用一年時間打敗自己。」並感謝已故前主播柳俊江令自己更認識跑步。
另外，周潤發（發哥）有份挑戰半馬，成為現場「吉祥物」之一，他認為自己用2小時26分08秒跑完是不達標，希望出年跑快10分鐘。其實這個成績也不是太差，但男藝人中以ViuTV的陳安立成績較突出，1小時49分38秒就完成半馬賽事，犀利，而他就透露自己將已故前主播柳俊江送他的一句話「跑呀！阿立！」寫在手中，每當疲累時就捉實這個信念完成賽事。