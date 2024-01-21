鄭秀文神隱逾半年終蒲頭狀態極佳　認捱過災難時期約定粉絲7月見

樂壇天后鄭秀文（Sammi）原定於去年7月14至16、18至19、21至23、25至26、及28至30日舉行共13場《You & Mi鄭秀文世界巡迴演唱會-香港站2023》，可惜5月時鄭秀文確診新冠病毒，雖然她多番努力去調理身體，惟身體一直未能完全康復，體力和聲線都未如理想，最後都是無奈被迫延後演唱會，至今年7月補辦。當時Sammi對於未能如期演出感內疚，曾上載12分鐘錄音爆喊並發文向受影響的歌迷致歉。

鄭秀文「神隱」逾半年，昨晚首更新社交平台，相中見她狀態大勇。（IG@sammi_chengsauman）

之後，鄭秀文未有再公開露面，向來喜歡分享運動、健康和生活的她，自去年7月宣布新EP上架後，亦從社交平台「消失」，半年來無聲無氣，期間甚至有傳她抑鬱症復發，情況令人相當擔心。至昨晚（20/1），鄭秀文終於「蒲頭」更新社交平台，並寫上：「2023年，是一個特別之年。決定休養之前， 理智地推辭很多工作，當中也包括一些夢寐以求的工作。回頭看，這是2023年最好的決定。清空工作壓力，擺低工作的自己，才能在無人太空徹底休養，拯救身體。七個月以來，健康有高有低…..(尤其是十月中後至十一月底，disaster)心境當然也…..有低有高。會過去的，也過去了，像清新雨後陽光。鎖定七月份演唱會。#mi在休養期間認真地鑽研了化妝遲吓分享美照。」

鄭秀文「回復正常」，在社交平台分享運動照。（IG@sammi_chengsauman）

鄭秀文表示再次運動，感覺非常良好。（IG@sammi_chengsauman）

在鄭秀文分享的最新相片中，可見經過休息後的她，精神狀態非常好。今日（21/1）她又再分享做運動的照片，並寫上：「Time to Start，像一個小休後的運動員重新出發。冇做運動七個月，預咗好吃力。小試牛刀， 35分鍾心肺運動，thank god 感覺良好。病癒是弱雞d，但可以。#35分鐘心肺功能運動。」而相中穿上3D運動衫的鄭秀文，上圍更變得有看頭。

鄭秀文休養期間專研化妝。（IG@sammi_chengsauman）

稱現時非常熱愛化妝。（IG@sammi_chengsauman）

此外，鄭秀文也有在限時動態連出多個Story，分享休養期間學習化妝的成果，自言現在非常熱愛化妝。大批歌迷和網民湧入鄭秀文社交平台歡迎她強勢回歸。

鄭秀文在社交平台分享了多個不同化妝造型。（IG@sammi_chengsauman）